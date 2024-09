Situazione di furto di veicolo: passaggi successivi da fare

Ops, sembra che la tua auto sia scomparsa! Se non è probabile che la tua auto sia stata solo rimossa, è ora di contattare diversi posti – ecco una semplice guida per coloro che sono stati colpiti da questa situazione sfortunata.

Passo 1: Contatta le autorità

Se è altamente improbabile che il tuo veicolo sia stato rimosso, è fondamentale informare subito le autorità del presunto furto e presentare un rapporto, come suggerito dall'ADAC. Questo farà sì che la tua auto finisca nella loro lista dei ricercati. Non dimenticare di ottenere una copia del rapporto – ne avrai bisogno per la tua assicurazione e il dipartimento del traffico.

Quando fornisci informazioni sulla tua auto, attenerti ai fatti di cui sei sicuro al 100%. Non indovinare il chilometraggio attuale, dicono gli esperti dell'ADAC. E se è possibile che la tua auto sia stata parcheggiata illegalmente e rimossa, le autorità sono le persone a cui contattare per scoprire.

Passo 2: Proteggi i tuoi beni digitali

Ricordi cosa c'era nella tua auto? In particolare, se il tuo smartphone e le carte di pagamento sono stati rubati anche loro. In tal caso, blocca subito il tuo telefono e le carte di pagamento.

Passo 3: Informa la tua assicurazione e la tua banca

Avvisa subito la tua compagnia di assicurazione del furto, preferibilmente per iscritto, secondo le linee guida dell'ADAC. Secondo le statistiche della GDV, avrai bisogno di alcuni documenti per coprire i danni:

La copia del rapporto di polizia

Le chiavi e i documenti originali dell'auto

Il certificato di cancellazione dell'ufficio delle automobili (e controlla anche il passo 4)

Il rapporto dei danni scritto dal cliente

Le informazioni sul valore del veicolo

Nel caso in cui la tua auto rubata sia stata noleggiata o finanziata attraverso una banca, assicurati di avvisarli anche loro.

Passo 4: Cancella la tua auto

Dovresti cancellare la tua auto rubata presso l'ufficio del traffico. L'ADAC suggerisce di aver bisogno della copia del rapporto di furto, insieme al certificato di registrazione del veicolo e al documento di registrazione del veicolo (parti 1 e 2). Assicurati di completare questa procedura entro 14 giorni dal furto per evitare ulteriori tasse e premi dell'assicurazione dell'auto.

Dopo aver segnalato l'incidente alle autorità, è importante contattare i conducenti di veicoli nella zona dove la tua auto è stata vista l'ultima volta. Potrebbero aver visto qualcosa che potrebbe aiutare a trovare il tuo veicolo. Inoltre, se la tua auto noleggiata o finanziata è stata rubata, informare subito la banca è fondamentale per evitare eventuali penali relative ai pagamenti mancati.

