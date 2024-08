- Situazione di emergenza a Gondelsheim - fiume che attraversa la riva

Nel comune di Gondelsheim (distretto di Karlsruhe), il fiume Saalbach è straripato in diversi punti, secondo i resoconti della polizia. Le prime valutazioni dei vigili del fuoco suggeriscono che al momento non sono necessarie misure di evacuazione, ha dichiarato un portavoce della polizia. Sono state segnalate persone circondate dall'acqua nei loro veicoli. Non sono state segnalate informazioni su eventuali feriti.

Sul sito di social networking Facebook, il comune ha informato che esiste uno stato di emergenza in tutta la città. Si invitano i cittadini a sostenersi a vicenda se possibile. "Molte mani aiutanti e pompe, ecc. saranno anche necessarie dopo la pioggia."

Il vigil del fuoco di Gondelsheim ha scritto su Facebook riguardo alle alluvioni: "Al momento abbiamo molti rapporti da priorizzare e gestire." Ci potrebbe volere del tempo.

