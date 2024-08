- Situazione controversa con Musk: giudice ordina il divieto in Brasile

Un giudice brasiliano, Alex de Moraes del Supremo, ha ordinato la chiusura della piattaforma social di Elon Musk, X, a seguito di numerosi dissidi. Successivamente, de Moraes ha incaricato l'Agenzia Nazionale per le Telecomunicazioni di attuare la chiusura entro 24 ore. L'accusa mossa a X, il presunto successore di Twitter, è che non ha preso misure sufficienti contro l'odio e le notizie false.

Nel frattempo, Musk ha sostenuto il diritto alla libertà di parola e ha definito de Moraes "una figura autoritaria". Il conflitto è peggiorato quando de Moraes ha richiesto a X di bloccare i conti degli attivisti di destra che diffondono teorie del complotto e disinformazione. Musk ha considerato questa richiesta illegale e X si è rifiutata di ottemperare. Inoltre, Musk ha anche rifiutato di pagare la multa imposta.

Chiusura dopo il mancato rispetto della scadenza

A metà agosto, Musk ha chiuso l'ufficio brasiliano a causa delle preoccupazioni per l'arresto potenziale del rappresentante ufficiale. Successivamente, de Moraes ha minacciato di chiudere X se non avesse nominato un rappresentante legale entro 24 ore. Tuttavia, Musk ha lasciato scadere la scadenza.

In risposta, Musk ha alimentato il risentimento contro de Moraes su X, dove ha 196 milioni di follower. Tra le sue azioni, ha pubblicato un'immagine presunta generata dall'intelligenza artificiale che ritrae una persona che assomiglia al giudice in carcere e ha avvertito de Moraes: "Prendi le mie parole a cuore".

Musk è attualmente la persona più ricca del mondo, grazie principalmente alle sue azioni Tesla. Secondo l'ultima stima di Bloomberg, la sua ricchezza ammonta a 239 miliardi di dollari.

Nessuna penalità per gli utenti con VPN

Centralmente, venerdì de Moraes ha imposto inizialmente una multa daily di 50.000 real brasiliani (circa 8.000 dollari) contro gli utenti che avevano eluso il blocco attraverso mezzi tecnici come i servizi VPN. Tuttavia, de Moraes ha ritirato questa multa dopo le proteste. I tunnel VPN consentono agli utenti di apparire come se si trovassero in un altro paese, rendendoli un metodo comune per evitare restrizioni online.

L'istruzione iniziale a Google e Apple di rimuovere l'app X dai loro rispettivi store di download e bloccare il suo utilizzo entro cinque giorni è stata anch'essa ritirata. De Moraes ha spiegato che questo è stato fatto per evitare di arrecare inconvenienti ad altre corporation.

Musk difende la libertà di parola

Come noto sostenitore della libertà di parola, Musk, con tendenze verso il conservatorismo americano e un sostenitore leale dell'ex presidente Donald Trump, sostiene costantemente questa posizione. Musk critica de Moraes per la soppressione della libertà di parola, scrivendo su X: "De Moraes è un'autorità mascherata". Sotto la guida di Musk, X ha anche ottemperato alle richieste del governo indiano di bloccare alcuni conti e contenuti.

X è stata utilizzata in Brasile per fomentare attività anti-democratiche. Le milizie digitali legate all'ex presidente Jair Bolsonaro, che rappresenta la destra, diffondono disinformazione e odio su

