- "Sito di culto": Jan Josef Liefers compie 60 anni

Il suo piano funzionò. Almeno all'inizio, come ha rivelato l'attore Jan Josef Liefers nel 2022 nel talk show MDR "Riverboat". Per il ruolo del snobistico patologo forense Professor Karl-Friedrich Boerne nella popolare serie "Tatort" di Münster, si è inventato barba, occhiali e completo come suo codice di abbigliamento personale per avere un po' di pace. E infatti, inizialmente, i fan di "Tatort" nei negozi di Berlino non lo riconoscevano.

Questo potrebbe essere cambiato ora. Liefers è uno dei più famosi attori in Germania. Il 8 agosto, il nativo di Dresda, che spesso si mostra con occhiali distintivi, compirà 60 anni.

Relatore alla manifestazione poco prima della caduta del Muro di Berlino

Liefers gode di status di culto come popolare fastidio nel "Tatort". Interpreta anche ruoli prominenti in molti film e serie televisive e si esibisce come musicista con la sua band "Radio Doria". Inoltre, l'attore, cresciuto nella DDR e residente a Berlino, si posiziona anche su questioni sociali e politiche.

A soli 25 anni, ha partecipato come relatore alla leggendaria manifestazione di Alexanderplatz del 4 novembre 1989 - poco prima della caduta del Muro di Berlino - dove centinaia di migliaia di persone hanno protestato contro la violenza e l'oppressione del sistema Stasi.

Durante la pandemia, Liefers ha ripetutamente espresso la sua opinione sulla politica del coronavirus e ha dovuto affrontare alcune critiche pesanti. Nel aprile 2021, ha partecipato all'azione video controversa #allesdichtmachen. All'epoca, persone del cinema e della televisione hanno criticato la gestione del coronavirus con video satirici su internet, che hanno scatenato reazioni contrastanti. Liefers ha poi visitato una unità di terapia intensiva in un ospedale e ha lavorato lì.

Sfondo nel 1997

Liefers è entrato in contatto con la recitazione sin dalla tenera età: i suoi genitori lavoravano a teatro a Dresda e suo nonno era anche un attore. Negli anni '80, ha frequentato la rinomata Schauspielschule Ernst Busch a Berlino.

Liefers ha poi ottenuto il suo successo nel 1997 con due film di successo: la commedia "Rossini o l'omicida questione di chi ha dormito con chi" di Helmut Dietl e con il film sulla strada "Knockin' on Heaven's Door". Tra i momenti salienti c'è anche il ruolo principale del chirurgo Richard Hoffmann nell'adattamento cinematografico del bestseller di Uwe Tellkamp "Der Turm" (2012).

Ciclismo e pesto fatto in casa

Liefers è sposato con l'attrice Anna Loos da circa 20 anni. Nel marzo scorso, hanno dichiarato al "Süddeutsche Zeitung" di non voler parlare della loro vita privata. "Abbiamo deciso di non parlare più di questioni private."

Tuttavia, ci sono alcuni scorci sulla vita privata di Liefers sul suo profilo Instagram. Lì, per esempio, si può vedere mentre fa ciclismo con il casco e pantaloncini da ciclista o mentre posta il suo pesto all'aglio fatto in casa. In un altro post, ringrazia per i commenti del 45° episodio del "Tatort" di Münster, che è stato visto da un pubblico medio di 12,73 milioni di persone a marzo.

Quando gli è stato chiesto per quanto tempo volesse continuare a interpretare il ruolo del Professor Boerne, Liefers ha detto nel "Cologne Talk Show" in primavera: "Pensi sempre: devi fermarti e tirare la spina quando è al meglio. Ma quando è al meglio?" Questo è difficile da dire. Il suo collega Axel Prahl e lui sono apparsi nel "Tatort" di Münster dal 2002 - e questo può continuare fino a quando è ancora divertente, come ha detto. "Finché è ancora bello, può sempre diventare un po' più bello."

