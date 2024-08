- Sisterish elogia la fiducia nell'economia

Manuela Schwesig, Presidente del Consiglio di Stato del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (SPD), ha sottolineato gli incentivi degli investimenti dello stato alla luce delle molte crisi e sfide. Negli ultimi due anni, il governo regionale ha sostenuto nuovi insediamenti e ampliamenti aziendali con 79 milioni di euro, consentendo investimenti superiori a 420 milioni di euro. "Questo ha dato un boost agli investimenti", ha sottolineato Schwesig all'apertura del Forum degli Affari Hanse-Sail a Rostock, alla presenza di circa 400 rappresentanti del mondo degli affari, della scienza e della politica.

Negli ultimi 34 anni dalla caduta del Muro di Berlino, l'economia del Meclemburgo-Pomerania Anteriore si è sviluppata notevolmente, con il PIL che è aumentato di oltre quattro volte. Questo è principalmente grazie agli sforzi delle imprese e dei dipendenti. Nonostante tempi economici difficili e periodi di incertezza e crisi internazionali, le imprese non hanno mai perso la loro fiducia.

Il Forum degli Affari, che si tiene annualmente nel giorno di apertura della Hanse Sail, che si svolge a Rostock e Warnemünde dal 8 all'11 agosto, è stato descritto da Schwesig come una "storia di successo" per tutto il Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Schwesig ha chiesto il sostegno all'idea di competizioni olimpiche di vela a Rostock-Warnemünde se la Germania dovesse presentare la candidatura per i Giochi del 2040. Ha descritto l'area di vela come la migliore in Germania. Se le Olimpiadi si tenessero in Germania 50 anni dopo la riunificazione, nel 2040, l'Est e il Meclemburgo-Pomerania Anteriore dovrebbero farne parte.

Il tema di questo anno del Forum degli Affari Hanse-Sail è stato "La fiducia hanseatica - Affrontiamo il futuro!". I temi includevano la forza lavoro specializzata e la successione aziendale. Ci sono circa 44.000 imprese nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore in cui i proprietari hanno più di 55 anni e il problema della successione è pendente, ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio di Rostock, Klaus-Jürgen Strupp. "Tutte queste imprese hanno bisogno di un piano".

