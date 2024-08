- Singer sostiene la sinistra della Sassonia alle elezioni statali

La Sinistra della Sassonia può contare su un potente sostegno nella campagna elettorale. Il cantautore Konstantin Wecker si schiera a favore della candidata numero uno Susanne Schaper. "Viviamo di nuovo in tempi in cui dobbiamo essere molto attenti: sempre più paesi, città, comuni e regioni in Europa sono governati da fascisti e razzisti. E sempre più conservatori si alleano con i partiti di destra per il loro potere personale", ha dichiarato Wecker in una dichiarazione. "Ognuno di noi e tutti insieme dobbiamo ora impegnarci per mantenere viva la democrazia". Per questo, abbiamo bisogno di persone coraggiose - anche nei parlamenti.

Wecker elogia Schaper per il suo impegno. "Come infermiera diplomata, lotta per un sistema sanitario solidale per tutte le persone, sostiene il movimento degli ospedali, la solidarietà internazionale, la giustizia sociale per tutte le persone e si oppone attivamente al fascismo". Non smetterà mai di sognare un "mondo senza dominio senza guerra e fascismo, un mondo senza frontiere senza patriarcato, razzismo, oppressione e sfruttamento degli esseri umani e della natura".

Krumbiegel: "Votate democraticamente, gente - è questo il punto".

"Singer" Sebastian Krumbiegel sostiene la candidatura di Juliane Nagel (Sinistra) nella sua città natale di Lipsia. La conosce bene e la apprezza. "Anche se sono stato socialdemocraticamente educato, sarebbe una grande perdita per tutti noi se non riuscisse a rientrare nel parlamento della Sassonia. Votate democraticamente, gente - è questo il punto".

Un primo contatto con gli altri partiti non ha portato al sostegno di artisti famosi.

