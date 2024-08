Singapore esegue due condanne a morte in pochi giorni

Durante la pandemia di COVID-19, Singapore ha sospeso la pena di morte per due anni. Con il suo riavvio nel marzo 2022, lo Stato-città ha avviato una nuova "ondata di esecuzioni", secondo Human Rights Watch. Questa settimana stessa, due uomini sono stati giustiziati per il possesso di meno di un grammo di eroina.

Singapore ha giustiziato due uomini in meno di una settimana. Mercoledì, un uomo singaporiano di 59 anni è stato impiccato per il traffico di 35,85 grammi di eroina, come annunciato dalla Centrale Narcotici (CNB) dello Stato insulare del Sud-est asiatico. Lo scorso venerdì, un uomo singaporiano di 45 anni è stato giustiziato per il traffico di meno di 37 grammi di eroina.

Singapore ha alcune delle leggi sulla droga più severe al mondo. Il traffico di più di 500 grammi di cannabis o più di 15 grammi di eroina può comportare la pena di morte.

Tuttavia, le Nazioni Unite e i gruppi per i diritti umani argomentano che non ci sono prove che suggeriscano che la pena di morte sia efficace nel contrastare il crimine legato alla droga. Il governo singaporiano, d'altra parte, considera la pena di morte uno dei motivi per cui Singapore è uno dei paesi più sicuri in Asia. Lo scorso anno, ha persino eseguito tre sentenze di morte per traffico di droga in una sola settimana, inclusa una donna per la prima volta in 20 anni.

Accusa di un'ondata di esecuzioni

Dal inizio dell'anno, tre persone sono state giustiziate a Singapore. Dal riavvio delle esecuzioni nel 2022, un totale di 19 persone sono state giustiziate. Lo Stato-città aveva sospeso l'esecuzione della pena di morte durante la pandemia di COVID-19, ma li ha ripresi nel marzo 2022. Human Rights Watch ha descritto questo come Singapore che avvia una nuova "ondata di esecuzioni".

Lo scorso anno, il numero di esecuzioni a livello mondiale ha raggiunto il livello più alto dal 2015, con un totale di 1.153 esecuzioni conosciute. Di queste, 853 erano in Iran, che rappresenta quasi tre quarti delle esecuzioni registrate. Tuttavia, Amnesty International ritiene che la maggior parte delle esecuzioni si verifichino in Cina, con il numero effettivo stimato in migliaia a causa della segretezza del paese.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazioni sull'uso della pena di morte da parte di Singapore, in particolare nei casi legati alla droga. Despite the European Union's advocacy for a global moratorium on executions, Singapore remains unfazed, citing its own crime statistics and the perceived effectiveness of the death penalty in deterring drug crime.

