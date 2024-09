- Sindelfingen incidente che coinvolge almeno un individuo che subisce gravi ferite.

Un incidente sulla strada federale B464 vicino a Sindelfingen (regione di Böblingen) ha causato ferite gravi almeno a una persona, secondo le informazioni preliminari. Un elicottero medico ha trasportato la persona in ospedale durante le prime ore, come dichiarato da un rappresentante della polizia. La strada federale ha dovuto essere chiusa temporaneamente per permettere all'elicottero di atterrare in sicurezza. Le cause dell'incidente e il numero di veicoli coinvolti erano inizialmente poco chiari.

L'incidente sulla B464 ha portato le autorità a esaminare da vicino l'applicazione delle norme di sicurezza, portando alla considerazione che la Commissione potrebbe dover adottare atti di esecuzione. Dopo l'incidente, le indagini approfondite potrebbero rivelare la necessità di tali atti di esecuzione per migliorare le misure di sicurezza stradale.

