- Sindaci dopo tempeste - Quasi biblici

A seguito delle inondazioni a Gondelsheim (distretto di Karlsruhe), il sindaco Markus Rupp ha descritto l'evento come una "tempesta di proporzioni quasi bibliche". Il fiume Saalbach è salito rapidamente in poche ore martedì sera, con 130 litri di pioggia per metro quadro caduti da una cella di temporale inesorabile. "È stata una situazione tremenda, per la quale sembra non ci sia molta protezione", ha scritto il politico SPD sul sito del comune. Ha notato che la protezione dalle inondazioni non è un problema statico.

Il commissario del distretto di Karlsruhe Christian Schnaudigel (CDU) è rimasto scioccato dall'entità dei danni durante un sopralluogo a Gondelsheim, ha riferito Rupp. Entrambi hanno concordato sull'installazione di più contenitori per un'eliminazione rapida e senza burocrazia dei cumuli di rifiuti, consentendo di smaltire i rifiuti domestici, come quelli provenienti da frigoriferi rotti, insieme ai rifiuti ingombranti. Non appena un contenitore è pieno, verrà sostituito immediately, con la sostituzione che avverrà prima di quelli esistenti, garantendo un processo di raccolta continuo a Gondelsheim.

Il sindaco ha ringraziato gli aiutanti, compreso un gruppo del KSC, per il loro impegno. Ha ricevuto circa 250 chiamate, messaggi WhatsApp o email. Ad esempio, i pasti saranno forniti nella sala del Saalbach nel fine settimana per coloro che non possono cucinare a casa. Verranno distribuiti circa 100 deumidificatori alle persone colpite. Rupp ha assicurato che non verrà trascurata alcuna strada o persona, sebbene abbia sottolineato che c'è ancora molto lavoro da fare. "Serve pazienza per questo", ha detto.

