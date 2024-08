Simonetti e Engelke stanno concludendo il loro podcast.

I fan sono sorpresi da questa notizia. Riccardo Simonetti e Anke Engelke annunciano la fine del loro podcast congiunto "Free Hugs" dopo 40 episodi. Tuttavia, c'è speranza per un "riunione".

L'intrattenitore Riccardo Simonetti e l'attrice Anke Engelke stanno mettendo fine al loro podcast "Free Hugs". Il 40° episodio, "Un traguardo e un arrivederci", è ufficialmente l'ultimo, come ha spiegato Simonetti in un post su Instagram.

"Addio 'Free Hugs'. Quelli di voi che hanno ascoltato l'ultimo episodio questa mattina sanno che abbiamo raggiunto il 40° e ultimo episodio del nostro podcast", ha scritto nel post di oggi. Simonetti e Engelke vogliono ringraziare "tutti i fan degli abbracci per il supporto e l'amore che avete dimostrato per questo progetto che significava tanto per noi. Senza di voi, 'Free Hugs' non sarebbe mai diventato così personale e multisfaccettato!"

Engelke e Simonetti non avrebbero mai pensato di parlare in pubblico in modo così aperto e personale, "soprattutto perché davvero si sentiva un luogo sicuro", ha detto Simonetti.

Nel episodio finale, Anke Engelke si rivolge a tutti gli ascoltatori: "Grazie per questo bel tempo, per la vostra fiducia, interesse e feedback. È stato davvero bello. Una porta si chiude e da qualche parte un'altra porta o finestra si apre. C'è sempre un riunione e una riascoltata."

La fine di "Free Hugs" sorprende i fan. "Cosa, è finita?", "No, non puoi smettere" o "Adesso i venerdì non hanno più senso" sono solo alcuni dei commenti tristi e delusi sotto il post di Instagram di Simonetti.

Emozioni senza filtro

Riccardo Simonetti e l'attrice Anke Engelke hanno iniziato il podcast Spotify "Quality Time with Riccardo and Anke" a febbraio 2023. Dopo una pausa, sono tornati a novembre 2023 con il podcast Wondery "Free Hugs", con un episodio bonus su Amazon Music, con lo slogan "Un abbraccio per l'anima".

"Se passi del tempo di qualità con le tue amiche, si giocano tutte le emozioni, non c'è filtro e si parla come ci si sente in quel momento. È quello che vogliamo fare", ha spiegato Simonetti all'inizio in un'intervista con spot on news. "In un podcast, puoi dare molti spunti di riflessione, fare raccomandazioni e trasmettere emozioni."

I due si sono conosciuti nel 2022 nel format ProSieben "Who's Stealing My Show?", dove hanno gareggiato contro Joko Winterscheidt in quiz.

Dopo aver condiviso conversazioni intime ed emozioni per oltre 40 episodi, Riccardo Simonetti e Anke Engelke decidono di concludere il loro podcast "Free Hugs" su Spotify e Wondery. Nonostante la fine della loro serie attuale, la coppia esprime la speranza per un potenziale futuro riunione, promettendo una continuazione del legame sincero che hanno stabilito con i loro ascoltatori.

Mentre i fan elaborano la notizia, alcuni esprimono la loro delusione e il desiderio per il podcast settimanale, sottolineando che "Free Hugs" ora sembra un parte integrante dei loro venerdì.

