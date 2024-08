Simone Lugner si è salutata con suo marito su Instagram.

Molte delle ex-partner di Richard Lugner, inclusa sua moglie Simone, hanno parlato su Instagram dopo la sua morte. Il post di addio di Simone sul social network è breve ma commovente.

Solo poche settimane fa, Simone Lugner ha sposato il suo marito defunto, Richard Lugner, che è morto all'età di 91 anni. In poche linee commoventi, lei si rivolge al suo marito defunto per l'ultima volta.

"Tu sei stato il sogno della mia vita," scrive Simone Lugner, anche nota come "Bienchen", accanto a un ritratto del defunto. "E quando ti ho visto sorridere a me, ho saputo di essere tua anche io," continua. Attualmente, la foto del profilo di Simone su Instagram è completamente nera, presumibilmente come segno di lutto.

Soprannominato "Mörtel", Lugner ha sposato Simone il 1° giugno a Vienna. Era il suo sesto matrimonio. In precedenza, aveva sposato Christina "Mausi" Lugner e Cathy "Spatzi" Lugner, entrambe delle quali hanno parlato della sua morte.

"Richard è stato il mio modello e l'ispirazione della mia vita," ha detto "Mausi" al giornale austriaco "Kronen Zeitung". Aveva parlato con lui solo la scorsa domenica. "Ho imparato così tanto da lui, lui credeva in me e si fidava di me." La coppia precedente era sposata dal 1991 al 2007.

Richard Lugner era sposato con "Spatzi" tra il 2014 e il 2016. "Quando ho sentito la notizia tragica della tua morte questa mattina, sono rimasta scioccata," ha scritto su Instagram. "Richard, sembravi immortale a me. La tua dedizione, la tua volontà, il tuo coraggio erano ispir

Leggi anche: