Simone Biles guida le più importanti ginnaste americane nel "cerchio trionfale" del Gold Over America Tour intitolato "Farewell Tour"

Guidata da Simone Biles, 11 volte campionessa olimpica, un ensemble di top gymnast Americani ha intrapreso un tour nazionale per uno spettacolo "mozzafiato e senza fiato, dove la ginnastica incontra il concerto pop".

Lo show Gold Over America presenta gli artisti che eseguono acrobazie aeree incredibili e l'abilità atletica che ha portato diversi artisti al successo olimpico.

Biles ha espresso la sua eccitazione in una dichiarazione stampa e ha descritto il tour come un "giro di vittoria negli Stati Uniti".

"È più un tour di celebrazione", ha detto Biles a CNN's Coy Wire prima del quarto show del tour a San Jose sabato. "Non solo per noi ginnasti, ma anche per il pubblico perché stiamo celebrando i nostri grandi successi a Parigi, quindi è fantastico riunirci e fare il tour degli Stati Uniti".

Biles ha aggiunto tre medaglie d'oro olimpiche alla sua collezione a Parigi quest'anno, vincendo le gare a squadre, individuale assoluta e volteggio e prendendo l'argento negli esercizi a terra.

Il tour consiste in 32 spettacoli in arena e ha avuto inizio lunedì a Oceanside, California. Si è diretto a Phoenix mercoledì, dove il cast del tour è stato accolto dalle stelle della squadra di basket delle Phoenix Mercury Diana Taurasi, Brittney Griner e Kahleah Copper.

Biles e la crew hanno visitato Los Angeles venerdì, con la prossima tappa del tour prevista per sabato a San Jose.

Il tour si fermerà in città come Denver, Chicago, Houston, Atlanta e Orlando e si concluderà a Detroit il 3 novembre.

Il cast include molti dei compagni di nazionale di Biles, come Jordan Chiles - che sta attualmente contestando una decisione che le ha negato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi - Jade Carey, Hezly Rivera e Joscelyn Roberson.

"Non dobbiamo essere giudicati per ogni evento!" ha detto Chiles a CNN's Wire quando asked della maggiore differenza tra il tour e la competizione. "Non ci sono punteggi, nulla del genere. Penso che sia solo noi che ci divertiamo e facciamo uscire le nostre personalità. Ci sono un sacco di personalità diverse in questo tour".

Paul Juda, Brody Malone e Frederick Richard sono tra quelli che rappresentano i concorrenti maschi della squadra USA.

Il contingente internazionale include la canadese Peng-Peng Lee e Ellie Black, la francese Melanie de Jesus dos Santos e Casimir Schmidt dei Paesi Bassi.

Si tratta del secondo Gold Over America Tour che Biles ha guidato. La prima edizione del tour si è svolta nel 2021 ed era un tour tutto al femminile per ispirare la prossima generazione di atlete femminili. Questo anno, invece, i

