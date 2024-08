Simone Biles fa della salute mentale una priorità <unk>e tu puoi farlo anche tu

Le sue prestazioni atletiche alle Olimpiadi di Parigi di questo mese sono state emozionanti, guadagnando tre medaglie d'oro e una d'argento. Ma ciò che ammiro veramente è il suo impegno nel mantenere la sua salute mentale sotto i riflettori, proprio accanto ai suoi successi nella ginnastica.

Questo è qualcosa che possiamo fare tutti. Mentre Biles mantiene le sue "Therapy Thursdays", io osservo le mie "Sushi Tuesdays".

Le mie martedì sono diventate il mio giorno sacro per prendermi cura di me stessa 17 anni fa, dopo che mio marito si è suicidato, lasciandomi e i nostri due figli piccoli sconvolti, confusi e devastati. Le esigenze del lutto e della vita mi hanno travolto come giovane vedova di 39 anni e nuova madre single. I miei figli avevano 6 e 8 anni.

Tutte le faccende domestiche e l'educazione dei figli sono ricadute su di me, sola e in lutto: coordinare i compiti della terza elementare, cucinare, fare da autista, leggere libri per la buonanotte, pagare la rata del mutuo, raccogliere la cacca del cane. Tutto mio. Per le prime settimane, ho mangiato a malapena, ho dormito pochissimo e spesso mi sono trovata a trattenere il respiro.

È diventato presto evidente per me che avrei dovuto prendermi cura di me stessa per prendermi cura dei miei piccoli e di tutto il resto. Ho imparato a priorizzare la "trifecta" della salute mentale: mangiare, dormire, respirare. In piena crisi di salute mentale, questa triade mi ha ancorato. La guarigione è iniziata lì.

Concentrandomi sulla mia salute mentale

Quando il mio terapeuta mi ha offerto un appuntamento ricorrente di martedì, l'ho prenotato e ho pianificato le prossime ore per prendermi cura di me stessa. I martedì non erano per socializzare. Non facevo appuntamenti con medici, avvocati o commercialisti. Non facevo i piatti o il bucato. Non andavo in ufficio.

Andavo a yoga e terapia e a volte mi prendevo un pranzo (sushi, tavolo per uno). Potrei scrivere o fare una passeggiata o fare un sonnellino o prendere una decisione difficile. Potrei semplicemente sedermi e piangere. Da un punto di vista pratico, il mio "tempo per me" durava dal momento in cui accompagnavo i bambini a scuola a quando li riprendevo, e lo difendevo con un fervore quasi religioso. (I miei figli ora hanno 23 e 25 anni, ma sono ancora impegnata con la terapia e lo yoga di martedì.)

Insieme alla terapia settimanale, ho iniziato a correre e a meditare. Entrambe le pratiche sono partite frustranti al punto da farmi piangere. In momenti di disperazione pensavo: "Non ce la faccio". Questo significava letteralmente mettere un piede davanti all'altro o sedersi fisicamente e incontrare le esigenze del lutto e guidare i bambini nel loro dolore.both led to the same place as well: inhaling, exhaling, centering myself in the moment, mustering my internal resources — creativity, energy, love — and moving forward.

La terapia mi ha insegnato che le forti emozioni non devono essere evitate, ma di solito mi chiamano l'attenzione su qualcosa che ha bisogno di essere guarito. Ho onorato l'impulso che la rabbia e la paura forniscono e poi li ho lasciati andare quando non mi servivano più.

L'autocura non è sempre facile

L'autocura, se fatta bene, non è necessariamente facile o degna di meme. I sali da bagno, le candele e il cioccolato fondente sono fantastici, ma per me l'autocura significa fare scelte intenzionali e realistiche.

Potrebbe significare dire "No, grazie" alle cose a cui potrei volere dire di sì, come il viaggio in auto che costerebbe più di quanto possa realmente permettermi (benzina, biglietti per il concerto, pasti e consumazioni al bar). O per lo shopping terapeutico, che ha perso il suo fascino quando è arrivato il conto della carta di credito.

Prendermi cura di me stessa potrebbe essere rifiutare un invito con un amico che vorrei vedere perché i miei figli erano afflitti, avevo una scadenza di lavoro imminente, dovevo organizzare le informazioni per presentare la dichiarazione dei redditi o i miei suoceri anziani avevano bisogno della mia (e dei miei figli) attenzione. Potrebbe significare scegliere una chiamata video di 20 minuti invece di una serata tra donne perché la cosa di cui avevo più bisogno era una notte intera di sonno.

Ci vuole impegno per sedersi con le emozioni difficili. Conosco molte persone sportive che dicono che non correranno una maratona o faranno un century (una corsa in bicicletta di 100 miglia) perché non possono sopportare di essere nella loro testa per così tanto tempo. Capisco. Ma una cosa che so per certo è che affrontare le mie emozioni difficili è stato più sano che nasconderle o ignorarle. perhaps the most important thing any of us can do for our own mental health is to be honest with ourselves about what we're feeling and experiencing.

Biles aiuta le persone parlando delle sue lotte

Mi fa piacere che gli atleti come Biles e il nuotatore olimpico Michael Phelps parlino apertamente della loro salute mentale perché le conversazioni pubbliche come queste cambiano il paesaggio sociale. Questa trasparenza aiuta le persone che lottano. Inoltre, normalizza la priorità della salute mentale, riducendo lo stigma, la vergogna e l'isolamento che circondano la malattia mentale.

Spero che farai un appuntamento con te stesso, per te stesso, anche se sono solo 10 minuti al giorno perché non puoi prendere un giorno intero. Non è egoistico. Al contrario, è sacro. La tua salute mentale è dove la salute inizia e ti meriti di prenderti cura della tua salute mentale tanto quanto Biles o qualsiasi altro atleta olimpico.

