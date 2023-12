Simona Halep: una stagione agrodolce per la popolare numero 1 del mondo

La rumena ha organizzato una festa privata per 110 familiari e amici in un ristorante di Bucarest per celebrare il suo tanto atteso primo titolo del Grande Slam agli Open di Francia di giugno e ha festeggiato fino a notte fonda.

"Ho festeggiato fino alle 5 del mattino per la prima volta nella mia vita", ha dichiarato Halep alla CNN in vista degli Australian Open.

Anche il tempo trascorso lontano dal campo da tennis non si è limitato a quell'unica serata nella capitale rumena, dove la numero 1 del mondo ha un appartamento.

"Ho trascorso molto tempo in città, cosa che non faccio spesso", ha detto Halep. "Ho vissuto una vita normale, che mi è piaciuta molto. Ho conosciuto nuove persone, sono stata con gli amici".

Il movimentato 2018 di Simona Halep

Divorzio con l'allenatore

Ma la Halep non ha potuto crogiolarsi pienamente nella gloria di essere diventata la prima campionessa del Grande Slam del suo Paese, appassionato di tennis, dopo che la sua manager, Virginia Ruzici, lo aveva fatto 40 anni prima al Roland Garros.

Il tempo libero in più è dovuto al fatto che la 27enne si stava riprendendo da un'ernia del disco. Infatti, come i suoi colleghi grintosi contrattaccatori Rafael Nadal e Andy Murray, Halep ha dovuto interrompere la sua campagna 2018 a causa di un infortunio.

E in un altro colpo, forse più grande, il suo influente allenatore Darren Cahill ha avviato una separazione perché voleva passare più tempo con la sua famiglia.

Nessuna aspettativa

"È stata un po' più dura", ha ammesso Halep, riferendosi alla stagione morta.

Non c'è da stupirsi, quindi, che la Halep non sembrasse così fiduciosa come 12 mesi fa in vista degli Australian Open, che inizieranno lunedì. L'atleta è ancora in attesa di una prima vittoria da agosto, dopo essere stata sconfitta da Ashleigh Barty per 6-4 6-4 nel suo esordio del 2019 a Sydney mercoledì.

Al primo turno degli Australian Open, Halep affronta la giocatrice che l'ha battuta al primo turno degli US Open, Kaia Kanepi.

"Non ho aspettative, quindi arrivo diversa dall'anno scorso, ma sono comunque motivata a dare il massimo ogni volta che scendo in campo e credo di avere la possibilità di fare un buon risultato, ma vedremo", ha detto Halep, parlando prima della sua uscita contro Barty. "È davvero difficile parlare di questo lungo periodo di riposo".

Boris Becker?

Durante i tre anni e mezzo di collaborazione con Cahill, Halep ha detto che sperava che il rispettato australiano - ex allenatore degli Hall of Famer Andre Agassi e Lleyton Hewitt - sarebbe stato al suo fianco fino al ritiro.

I due sono rimasti amici e Halep ha detto che lui le ha dato dei consigli durante la stagione.

Con Cahill che continuerà a lavorare come analista per la televisione ESPN agli Australian Open, chissà, potrebbe dare altri consigli alla Halep.

Per la maggior parte del tempo, la tennista ha intenzione di volare da sola almeno fino allo swing su terra battuta di aprile.

"Ho bisogno di un allenatore. Ma per il momento dico solo che voglio prendermi la responsabilità di vedere come andranno i prossimi tre, quattro mesi", ha detto Halep.

Secondo Halep, "molti" hanno espresso interesse a succedere a Cahill. La nativa di Costanza ha però negato che uno di loro fosse l'ex allenatore di Novak Djokovic, Boris Becker.

"È venuto a Bucarest per un motivo diverso e sono stata felice di vederlo, ma non abbiamo mai parlato di stare insieme come allenatore e giocatore", ha detto Halep.

Quando la Halep parla di un "anno difficile ed emotivo", anche l'uscita di scena contro la Kanepi e la sua partecipazione alla finale degli Australian Open fanno parte dell'equazione.

La folla del ritorno a casa

Halep ha dovuto essere ricoverata in ospedale dopo aver sofferto di disidratazione durante l'avvincente finale degli Australian Open, in cui ha condotto Caroline Wozniacki di un break nel terzo set prima di perdere 2-1.

Anche prima di allora, la rumena si è slogata la caviglia al primo turno e ha disputato incontri maratona contro Lauren Davis al terzo turno e Angelique Kerber in semifinale, quando sono stati salvati cinque match point in totale per ottenere la vittoria.

Il suo cammino verso la finale degli Open di Francia è stato più semplice, con un solo set ceduto.

Una volta lì, tuttavia, la Halep si è trovata in svantaggio di un set e di un break rispetto alla vincitrice degli US Open 2017 Sloane Stephens. Proprio quando sembrava che la Halep avrebbe perso la quarta finale del Grande Slam, ha ribaltato la situazione.

Circa 20.000 tifosi hanno accolto Halep nello stadio nazionale di calcio rumeno al suo ritorno in patria, con una replica più piccola del trofeo degli Open di Francia al seguito.

Tiene l'argenteria a casa, anche se potrebbe darla ai suoi genitori Stere e Tania una volta terminato il suo periodo di gioco. Halep ha detto che si mette in contatto con i suoi genitori ogni giorno quando è in viaggio senza di loro. Il suo mezzo di comunicazione preferito è l'SMS.

"Sono brave persone, di buon cuore, e mia madre è un po' timida, come me", ha detto Halep. "Mio padre è diverso, quindi si completano a vicenda e credo di aver preso più dal carattere di mia madre, e il corpo e la (tendenza) allo sport da mio padre".

'Abbracciare'

Già una figura simpatica prima del successo agli Open di Francia - è stata votata come la preferita dai fan della WTA nelle ultime due stagioni - la sua popolarità è cresciuta ulteriormente. In Romania, l'anno scorso, Halep, che ha anche vinto il premio WTA per il colpo dell'anno, è stata la persona più cercata su Google.

Essere una superstar riconosciuta per strada è ancora qualcosa con cui deve fare i conti.

"Quando hai successo, devi anche pagare alcune cose, quindi è fantastico che io debba pagare questo", ha detto ridendo. "Non è così comodo o facile, ma è la cosa migliore che potesse capitarmi, quindi sto cercando di abbracciarlo, accettarlo e godermelo".

Halep si è certamente goduta la festa e spera di godersi anche ciò che accade in campo.

