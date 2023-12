Simona Halep si scontra con la teenager Amanda Anisimova agli Open di Francia

Si potrebbe descrivere come clinico il suo sorprendente rovesciamento della campionessa in carica Simona Halep agli Open di Francia di giovedì.

La diciassettenne americana è diventata la più giovane semifinalista del torneo da 13 anni a questa parte quando, con precisione chirurgica, ha sconfitto la Halep per 6-2 6-4 in un'ora e otto minuti sul campo Philippe Chatrier, un risultato che ha lasciato aperta la possibilità di una finale del Grande Slam femminile per la prima volta dal 1999.

La diciannovenne Marketa Vondrousova incontrerà Johanna Konta nell'altra semifinale di venerdì.

"Non riesco a credere al risultato di oggi", ha dichiarato Anisimova ai giornalisti. "Avere l'opportunità di giocare contro Simona è fantastico, ma il modo in cui è finita è ancora più assurdo per me".

La numero 51 del mondo deve prima superare l'ottava testa di serie Ashleigh Barty, dopo che l'australiana ha raggiunto la prima semifinale di un grande slam - come Anisimova e Vondrousova - battendo Madison Keys per 6-3 7-5 in un'uscita sul campo Suzanne Lenglen che si è conclusa quasi alla stessa ora.

Le partite sono state rinviate a giovedì, così come i restanti due quarti di finale maschili, a causa della pioggia che aveva interrotto le partite a Parigi il giorno prima.

Anche queste partite maschili si sono concluse con un risultato netto: il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha battuto il quinto classificato Alexander Zverev per 7-5 6-2 6-2 e il finalista del 2018 Dominic Thiem ha superato il russo Karen Khachanov per 6-2 6-4 6-2.

Venerdì intenso in arrivo

Djokovic e Thiem si affronteranno venerdì in un'appetitosa semifinale, ma l'attrazione principale sarà Rafael Nadal contro Roger Federer.

A causa della pioggia che ha sconvolto il programma, entrambe le semifinali femminili si svolgeranno fuori dal campo centrale a partire dalle ore 11 a Parigi. La decisione è "ingiusta e inopportuna", secondo il CEO della WTA Steve Simon.

"Le quattro giocatrici che hanno giocato così bene e sono arrivate fin qui si sono guadagnate il diritto di giocare sul più grande palcoscenico", ha dichiarato in un comunicato. "Riteniamo che fossero possibili altre soluzioni che sarebbero andate a vantaggio dei fan e di tutte le giocatrici".

Gli organizzatori, desiderosi di concludere il torneo in tempo, non vorranno guardare le previsioni di venerdì, che prevedono pioggia intermittente.

La potenza della Anisimova, soprattutto con il suo rovescio, in condizioni di sole, ha messo in difficoltà la Halep, il cui tentativo di diventare la prima vincitrice in doppio da quando Justine Henin ne ha vinti tre di fila nel 2008 si è fermato bruscamente.

Anisimova ha mostrato un'enorme compostezza, senza scomporsi nemmeno quando Halep ha recuperato nel secondo set, e raramente ha scelto il colpo sbagliato.

Anisimova ha messo a segno ben 25 vincenti a fronte di soli 24 errori non forzati contro una delle migliori giocatrici e sulla superficie in terra battuta che spesso può gonfiare il numero di errori. L'anno scorso ha saltato lo swing sulla terra battuta a causa di un infortunio al piede.

"È semplicemente incredibile", ha dichiarato alla CNN Sport la capitana della Fed Cup statunitense Kathy Rinaldi. "La conosciamo da quando aveva sette anni. Si è sempre distinta e ha avuto grandi qualità per diventare una campionessa e credo che oggi lo abbia dimostrato.

"È davvero tosta. Ovviamente è anche una giocatrice di grande talento, ma è davvero solida e dura mentalmente".

La finalista degli Open di Francia juniores del 2016 ha lasciato cadere la racchetta dopo aver colpito senza sforzo uno splendido rovescio lungo linea sul primo match point, ma non ha perso un set in questi quindici giorni per eguagliare Vondrousova.

"Il rovescio è sempre stato stellare", ha detto Rinaldi, che ha raggiunto la settima posizione in classifica nel 1986. "È un colpo bellissimo, è semplicemente stupendo. È fenomenale. Cos'altro si può dire?".

Nel quarto turno, Halep ha sconfitto la diciottenne campionessa junior di Wimbledon Iga Swiatek in 45 minuti, ma giovedì è stata proprio una teenager ad avere la meglio sulla rumena.

Sette partite di fila

Halep non si è mai ripresa del tutto dopo aver perso sette giochi consecutivi dal 2-2 nel primo, anche se l'ex numero 1 del mondo ha avuto una possibilità di break sul 4-4 nel secondo.

In quel game, Anisimova si è guadagnata un match point in seguito a un doppio fallo di Halep.

Nonostante il rovescio, Halep ha dichiarato di non essere delusa del suo torneo.

"Penso di aver fatto tutto quello che potevo oggi e di questo torneo, sono contenta del risultato", ha detto. "Non è affatto male arrivare ai quarti di finale in un Grande Slam. Essendo una campionessa in carica, la pressione era tanta".

Ha ammesso di aver sofferto di nervi, non per il fatto di essere la favorita sostanziale nei quarti di finale, ma perché stava giocando così bene.

"Forse le mie aspettative erano grandi oggi", ha detto Halep. "Forse non sono riuscita a gestire la tensione nel mio corpo e quindi non sono riuscita a giocare al meglio e a muovermi al mio livello migliore".

I genitori di Anisimova si sono trasferiti negli Stati Uniti dalla Russia, come i genitori di Maria Sharapova e Sofia Kenin, che hanno battuto Serena Williams al terzo turno. Ma è stato per offrire maggiori opportunità alla sorella maggiore Maria, che ha continuato a giocare a tennis all'Università della Pennsylvania.

Barty si dedica al cricket

Anche Barty, come Anisimova, è stata una delle migliori giocatrici juniores, ma la sua carriera sembrava finita quando si è allontanata dal gioco nel 2014. Aveva smesso di divertirsi.

Dopo aver giocato a cricket da professionista - è ancora una fan del cricket e tiene d'occhio la Coppa del Mondo in Inghilterra - Barty è tornata al tennis nel 2016.

Da allora la sua classifica è salita ogni anno. Anche se dovesse perdere contro Anisimova, Barty salirà al quarto posto in carriera, dopo aver raggiunto il quinto posto in doppio.

"Sono cresciuta come persona e ovviamente anche come giocatrice", ha dichiarato Barty. "Ma ho avuto alcuni momenti strazianti. Ho avuto alcuni momenti incredibili. Nel complesso, mi sono goduta ogni singolo minuto.

"Credo che questa sia stata la cosa più importante: non ho avuto un briciolo di rimpianto. Mi sono sentito come se quando sono tornato fosse una mia decisione, abbiamo fatto a modo mio, e sì, sta dando i suoi frutti".

La ventitreenne possiede un gioco a tutto tondo, che comprende anche un fantastico slice di rovescio, che ha messo in crisi avversarie più esperte di Anisimova.

Si scontreranno per la prima volta.

"Penso che stasera mi siederò con il mio allenatore e cercherò di elaborare un piano di gioco, cercando di capire in che modo posso essere efficace contro di lei e il mio tennis può essere efficace contro di lei, e domani uscirò e cercherò di eseguire il meglio che posso", ha detto Barty.

