Simona Halep racconta di aver avuto un attacco di panico durante la sconfitta agli Open di Francia

Halep, che ha vinto il suo primo titolo importante al Roland Garros nel 2018, sembrava in controllo della partita di giovedì quando ha vinto il primo set ed è andata in vantaggio di un break all'inizio del secondo.

Ma la teenager Zheng si è ripresa per aggiudicarsi il secondo set e stabilire un vantaggio iniziale nel terzo.

Halep, che sembrava in difficoltà con la respirazione, ha fatto ricorso all'allenatore due volte nel set finale, perdendo per 6-2 2-6 1-6.

"Un piccolo attacco di panico, diciamo", ha detto a Eurosport quando le è stato chiesto cosa fosse successo. "È una cosa nuova e non sapevo come gestirla. Era difficile respirare e non ero molto lucida in quello che stavo facendo. È stato un momento molto difficile".

Prima degli Open di Francia, Halep ha dichiarato alla CNN di essere stata vicina al ritiro dal tennis l'anno scorso, mentre si riprendeva da un infortunio al polpaccio e lottava con il continuo impatto della pandemia Covid-19.

Ha detto che la collaborazione con l'allenatore Patrick Mouratoglou all'inizio dell'anno ha "riportato il fuoco", ma ha ammesso dopo la sconfitta di giovedì che l'impatto degli ultimi due anni sta ancora facendo sentire il suo peso.

"Posso capire perché è successo (l'attacco di panico) perché ho avuto due anni difficili con gli infortuni e un sacco di pressione con la pandemia e altro", ha detto.

"Probabilmente oggi sono crollata un po'. Il mio cervello non era molto forte. Ma ora sto bene, ed è per questo che sto sorridendo".

Scrivendo su Instagram, Mouratoglou ha riconosciuto dopo la partita che "non sta facendo un lavoro abbastanza buono" come allenatore di Halep e "si aspetta molto di più da me stesso".

Halep ha risposto dicendo di essere "pronta a fare di più".

L'ex numero 1 del mondo si è guadagnata un elogio per aver parlato apertamente dell'attacco di panico, con il commentatore di Eurosport ed ex giocatore Tim Henman che ha detto che è stato "così coraggioso e così onesto" da parte sua parlare dell'accaduto.

"È in giro da molti anni, ha vinto grandi titoli e questo dimostra che può succedere a chiunque", ha detto Henman.

La Zheng giocherà per la prima volta in carriera il terzo turno di un grande slam quando affronterà Alizé Cornet sabato.

La n. 74 del mondo potrebbe poi affrontare al quarto turno Iga Swiatek, la campionessa degli Open di Francia 2020 che ha inanellato una serie di 30 vittorie consecutive.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com