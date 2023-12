Simona Halep non ha ancora perso un set a Wimbledon e sconfigge Amanda Anisimova per raggiungere le semifinali

Halep, che l'anno scorso ha dovuto prendersi una lunga pausa dallo sport per recuperare da un infortunio al polpaccio, mercoledì sembrava avviarsi verso una comoda vittoria, chiudendo facilmente il primo set e portandosi in vantaggio di due break nel secondo.

Ma Anisimova ha risposto con un break e si è portata in vantaggio per 0-40 con Halep al servizio per l'incontro, solo che la rumena ha vinto i successivi cinque punti di fila, conquistando la vittoria quando Anisimova ha sbagliato un rovescio lungo.

Halep non ha ancora perso un set nel torneo di quest'anno e ha tutte le carte in regola per vincere il suo terzo titolo del Grande Slam e il secondo a Wimbledon.

"Sicuramente ho giocato il miglior tennis (dal 2019)", ha dichiarato nell'intervista a bordo campo. "Ho faticato molto l'anno scorso e ora sto cercando di recuperare la fiducia in me stessa".

"Il mio tennis è qui, quindi devo solo crederci. Ho iniziato a farlo e mi sento bene".

Halep affronterà la kazaka Elena Rybakina dopo la vittoria in rimonta della 17ª testa di serie per 4-6 6-2 6-3 contro l'australiana Ajla Tomljanović nell'altra semifinale femminile di mercoledì.

"È fantastico tornare in semifinale", ha aggiunto Halep. "Sono molto emozionata in questo momento perché significa molto essere tornata in semifinale. Oggi ho giocato contro un'avversaria difficile, che alla fine riusciva a schiacciare la palla".

"Non sapevo bene cosa fare, ma ho creduto in me stessa, mi sono detta che dovevo rimanere forte sulle mie gambe - che oggi mi hanno aiutato - e ho creduto fino alla fine di poter vincere".

Halep si è portata in vantaggio per 5-1 contro Anisimova e ha breakkato la sua avversaria sull'1-1 e sul 3-1 prima di aggiudicarsi il primo set in 30 minuti.

Nel secondo set Anisimova ha perso il suo radar e ha concluso il match con 28 errori non forzati contro i sei di Halep.

La gara sembrava fuori portata per la 20enne americana sul 5-1 nel secondo set, ma Anisimova ha iniziato a produrre i grandi colpi che aveva cercato all'inizio della partita e ha sfiorato il pareggio del set sul 5-4.

L'impennata tardiva è stata però troppo tardiva e la Halep è riuscita a raggiungere la sua terza semifinale di Wimbledon.

Nell'altra semifinale del tabellone femminile, la tunisina Ons Jabeur affronterà la tedesca Tatjana Maria; entrambi gli incontri sono in programma giovedì.

Fonte: edition.cnn.com