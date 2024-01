Simona Halep: "Ha riportato il fuoco": Come Patrick Mouratoglou ha aiutato l'ex numero 1 del mondo a riaccendere l'amore per il tennis

L'ex numero 1 del mondo femminile aveva annunciato il suo ritiro dall'edizione 2021 degli Open di Francia a causa di un infortunio al polpaccio. Più tardi, nella stessa stagione, ha rinunciato anche a Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

"Mi sentivo esausta e sentivo che non c'era alcuna possibilità di essere ancora al top", ha detto Halep a Christina Macfarlane di CNN Sport in un'intervista esclusiva con il suo nuovo allenatore, Patrick Mouratoglou. "È stata davvero dura guardare il lato positivo".

Dopo essere uscita dall'ambita top 10 della classifica mondiale per la prima volta dal gennaio 2014, Halep si stava disamorando del tennis.

Tuttavia, da quando ha iniziato a lavorare con Mouratoglou all'inizio di quest'anno, Halep ha dichiarato che la sua passione per questo sport si è riaccesa.

"Non me l'aspettavo proprio, perché non sono molto aperta con le persone e non è facile per me fidarmi di qualcuno. Ma c'è stata una grande sintonia fin dal primo momento in cui l'ho incontrato", dice Halep di Mouratoglou.

"Prima di venire qui ero quasi spacciata perché non avevo più quel fuoco e non credevo di essere in grado di giocare di nuovo ai massimi livelli. Venendo qui l'ho ritrovato e ho scoperto di nuovo perché gioco a tennis", aggiunge. "Gioco a tennis perché lo amo ... Ha riportato il fuoco".

Nuovi inizi

Ad aprile, Mouratoglou ha annunciato sui social media che avrebbe iniziato ad allenare Halep a tempo pieno, dopo che lei aveva visitato la sua prestigiosa accademia di allenamento in Francia prima del BNP Paribas Open di Indian Wells, in California.

"Mi piace sempre guardarla giocare. Penso che abbia un gioco incredibile, quindi è una giocatrice super eccitante", ha dichiarato Mouratoglou alla CNN Sport. "Stava già giocando benissimo, ma poteva giocare molto di più. Ho potuto vedere i suoi progressi".

Conosciuto con il soprannome di "The Coach", Mouratoglou è uno degli istruttori più richiesti del tennis.

Ha iniziato ad allenare nel 2005, lavorando con Marcos Baghdatis nel circuito giovanile e aiutandolo a raggiungere il numero 1 del mondo a livello giovanile, secondo il suo sito ufficiale.

Un anno dopo Baghdatis ha raggiunto la finale degli Australian Open prima di perdere contro Roger Federer e nella stessa stagione ha raggiunto la semifinale di Wimbledon.

Da allora, Mouratoglou ha aiutato una serie di giovani promettenti a migliorare il proprio gioco, tra cui Grigor Dimitrov, Anastasia Pavlyuchenkova e soprattutto la 23 volte campionessa del Grande Slam Serena Williams, aggiunge il sito.

Il segreto del suo successo? "Naturalmente la passione è la cosa più importante. (Se) i giocatori non hanno la passione, non riusciranno a raggiungere grandi risultati", ha detto Mouratolgou. "Quindi è questa la chiave".

"Anche le persone nella loro vita attraversano momenti in cui magari perdono l'amore per il gioco per un periodo di tempo o ne hanno meno", aggiunge. "Non credo che lei (Halep) l'abbia perso".

Cosa rende una campionessa

Anche se la rumena Halep ha 23 titoli di singolare all'attivo, tra cui due grandi slam, ha dovuto adattarsi a una forma di allenamento particolarmente rigorosa presso l'Accademia Mouratoglou.

Ha trascorso due settimane iniziando un nuovo programma di allenamento alle 8:30 del mattino, cosa che ha detto ai giornalisti di non aver mai fatto in vita mia", ha riferito la WTA.

"L'ho fatto con piacere e con facilità. Questo mi ha fatto pensare che mi piace ancora e che posso ancora farlo. Quindi, se sono in salute, penso di poter giocare una buona partita", ha aggiunto, secondo quanto riportato dal sito web della WTA.

Oltre alla riabilitazione fisica, Halep ha lavorato con Mouratoglou per ritrovare la fiducia in se stessa.

"È molto aperto, quindi è molto facile parlare con lui", ha dichiarato alla CNN. "Io sono molto emotiva. Ho molte paure in generale e dubito di me stessa per la maggior parte del tempo. Per me è stato facile esprimermi nel modo in cui sono".

Quando Mouratoglou è apparso nella serie di Netflix "The Playbook", nel settembre 2020, ha parlato di come la forza mentale di un giocatore possa fare o distruggere la sua capacità di diventare un campione.

La serie segue allenatori sportivi di fama mondiale mentre condividono le loro regole personali per il successo sia dentro che fuori dall'arena.

"Tutti hanno dei limiti, e i limiti di ognuno non sono tecnici, tattici o fisici. Sono mentali", ha detto Mouratoglou al documentario.

"E quando non si pensa come un campione, non si agisce come un campione e non si vince come un campione. Quindi è molto importante assicurarsi che la mente funzioni bene".

Mouratoglou racconta alla CNN di avere un approccio simile a quello del leggendario manager di calcio José Mourinho, anch'egli apparso nella serie di Netflix, per quanto riguarda la ricostruzione della resistenza psicologica dei giocatori.

"Diceva qualcosa del tipo: 'Il calcio inizia con il piede, continua con il cuore e finisce con la testa'".

"La testa è la più importante... perché se non credi profondamente di poter ottenere qualcosa, non andrai fino in fondo. Andrai a metà strada. Troverete ragioni per non fare le cose. Troverai scuse", dice Mouratoglou.

"Credo che una parte importante del mio lavoro sia aiutare le persone, in questo caso Simona, a credere in se stesse e nella loro capacità di realizzare ciò che vogliono", aggiunge. "Dico sempre a Simona quanto sia forte mentalmente perché ci credo davvero.

"In un certo senso ha reso il mio lavoro super facile, essendo così aperta e fidandosi così tanto di me".

Collaborazione con Serena Williams

Mouratoglou non è nuovo alla reinvenzione di giocatori che hanno toccato il fondo.

Nel 2012 si è avvicinato a un punto di svolta nella sua carriera, quando ha iniziato ad allenare la Williams, che aveva appena subito una sconfitta senza precedenti al Roland Garros contro la francese Virginie Razzano. Era la prima volta in carriera che la Williams perdeva al primo turno di una competizione importante.

La Williams era anche alla ricerca di una vittoria nel Grande Slam, dopo due anni di assenza.

Mouratoglou e la Williams sono stati soprannominati il "Dynamic Duo" del tour e hanno finito per collezionare insieme 10 vittorie nei grandi slam, oltre a un titolo di singolare femminile alle Olimpiadi di Londra 2012.

"Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto con Serena. Ora, ovviamente, sono molto grato per questi 10 anni che sono stati incredibili", dice Mouratoglou. "Si è fidata di me per 10 anni, cosa che non si vede spesso nel mondo del tennis".

La Williams non gioca da quando si è ritirata dal primo turno di Wimbledon contro Aliaksandra Sasnovich nel giugno 2021, durante il quale si è infortunata alla gamba.

"Non è facile dire a qualcuno con cui hai lavorato per 10 anni che stai per iniziare qualcosa con qualcun altro", aggiunge Mouratoglou. "È un rapporto di 10 anni... in cui si condividono tante cose, tante emozioni e tanti momenti".

Sono pronto a dare il mio meglio

Quando Mouratoglou e Halep parlano con la CNN si stanno preparando per il Roland Garros, dove la 30enne rumena dovrebbe giocare contro la croata Ana Konjuh nel primo turno di domenica.

Halep ha un bel ricordo degli Open di Francia, avendo vinto il suo primo titolo del Grande Slam a Parigi dopo aver battuto Sloane Stephens nel 2018.

"L'Open di Francia è il mio grande slam preferito", ha dichiarato. "Amo la città. Mi sento benissimo. Mi piace l'atmosfera. Quindi tutto si combina e mi sento benissimo. Questo torneo sarà una grande sfida per me. Sono pronto mentalmente. Sono pronto a dare il meglio di me".

"Pensavo davvero di aver finito entro i 30 anni", dice Halep. "Mi sbagliavo".

"Voglio giocare ancora qualche anno. Sento di poterlo fare", aggiunge. "Il mio corpo sta bene. Mi sento in salute. Sento che il mio livello di energia è alto. Quindi non vedo alcun motivo per smettere ora".

Tuttavia, c'è una giocatrice che potrebbe ostacolare il terzo titolo del Grande Slam per la Halep.

La polacca Iga Swiatek ha avuto un'ascesa fulminante fino a diventare numero 1 del mondo nell'ultimo anno.

In aprile ha conquistato il suo quarto titolo della stagione 2022 nella finale dello Stuttgart Open, portando la sua striscia di vittorie a 23 partite.

A soli 20 anni, la Swiatek non ha mostrato alcun segno di cedimento. Se vincerà l'Open di Francia, eguaglierà il record di Venus Williams di questo millennio di 35 vittorie consecutive.

"Nell'ultimo mese, Iga ha dimostrato una grande stabilità fisica, mentale e tennistica. È super solida in tutto. Ecco perché sta vincendo così tanto. Ma credo che tutte siano battibili", afferma Mouratoglou.

Mouratoglou è convinto che la forza mentale della Halep possa competere con la Swiatek.

"Anche lei è una grande giocatrice, ma ciò che la rende speciale è il fatto che è estremamente forte mentalmente", afferma. "Sento che anche lei crede in se stessa e la combinazione può fare miracoli".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com