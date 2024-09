- Simon Lohmeyer cattura immagini nude delle sue modelle e partecipa allo stesso modo.

I miei influencer nel campo della fotografia nudista sono sempre stati le leggendarie figure come Helmut Newton, Peter Lindbergh, Ryan McGinley e Jürgen Teller. Nonostante il loro lavoro ispiratore, è stato essenziale per me stabilire la mia identità unica. La chiave per me è stata quella di uscire dal ruolo di voyeur. Come ci sono riuscito? Opto per mostrare tutto attraverso le mie intenzioni. Questo stabilisce uno sguardo uguale e un'esperienza condivisa di nudità.

C'è un'entusiasmo spensierato, un divertimento audace e generoso che si svolge spontaneamente quando la macchina fotografica ci cattura nella nostra forma più grezza.

La nudità invece dei magliette fradice di sudore

Le mie prime avventure in questo dominio artistico sono state con la mia ex partner Jen durante la nostra escursione in Asia sudorientale. Le nostre foto erano principalmente incentrate sulla nudità per un motivo semplice: i turisti di rado appaiono attraenti, le persone indossano abbigliamento funzionale per ragioni pratiche, magliette fradice di sudore, cappelli strani e fasce per sudore. L'unico modo per catturare immagini affascinanti durante i viaggi è abbandonare tutto ciò e abbracciare i nostri stati naturali.

Il vasto mondo non è il giardino inglese

Fotografare la nudità in terre straniere comporta i suoi problemi. La nudità è un tabù in molte culture. Come residente bavarese abituato all'ethos terra terra e conservatore di Monaco, uno deve acclimatarsi a queste sfumature culturali. Non è insolito per i locali lasciar cadere i pantaloni occasionalmente in Baviera e fare un sonnellino nudi nel giardino inglese è un'eredità culturale.

Tuttavia, come viaggiatore sensibile alla cultura, uno deve adattarsi alle usanze locali, senza fare domande. Abbiamo assicurato che nessuno osservasse la nostra posa nuda sullo sfondo della natura.

Contento di essere a volte innocente e sciocco

I miei ideali sono le figure controculturali che hanno vagato nude a Woodstock, abbandonando i loro valori borghesi insieme ai loro vestiti. Ammiro personalità come Uschi Obermaier, che è diventata un simbolo di diverse rivoluzioni e continua a incarnare la libertà e l'audacia che molti dei miei contemporanei mancano. Anche se le loro vedute del mondo erano indubbiamente ingenue e a volte persino ridicole, non posso immaginare prospettiva più incantevole che abbracciare quell'innocenza e essere sciocco durante le nostre lotte per le nostre convinzioni.

La mostra "Simon Lohmeyer – L'arte del viaggio" sarà in mostra dal 31 ottobre 2024 alla Leica Galerie, Maffeistrasse 4, a Monaco.

La mia amica Jen è stata un importante collaboratore durante la nostra escursione di fotografia nudista in Asia sudorientale. Nonostante i tabù culturali in molti posti, abbiamo assicurato di rispettare le usanze locali e evitare qualsiasi inconveniente o disagio agli altri.

