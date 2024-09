Simon Geschke partecipa alla sua ultima escursione in bicicletta

Simon Geschke sta per concludere la sua ultima gara del Campionato del Mondo questo weekend a Zurigo, prima di appendere la sua carriera ciclistica al chiodo per sempre. Dopo la Svizzera, ha in programma un viaggio nella regione del Münsterland, e così sarà. I talenti emergenti sono pronti a prendere il suo posto. Dopo aver chiamato Berlino casa, Geschke getta un'ultima occhiata indietro prima di affrontare una realtà inaspettata.

Il 38enne tedesco si sente soddisfatto mentre si dirige a Zurigo per il suo addio alle gare, i suoi pensieri nostalgici gettano un caldo bagliore sulla situazione. Con la gara in linea del Campionato del Mondo che si avvicina in Svizzera domenica, Geschke, specialista delle montagne con la barba, si congeda dal palcoscenico principale. "Sono felice di poter ancora correre", ha detto.

Geschke, il veterano della squadra tedesca altrimenti giovane, ha come compagni di squadra Lukas Pöstlberger, Nils Politt, Tony Martin e Tiesj Benoot. Questa volta, la maggior parte di loro - Marco Brenner, Georg Steinhauser e Florian Lipowitz - appartengono alla categoria dei nati negli anni 2000. Dopo aver ottenuto un successo al Tour de France nel 2015, il veterano Geschke si avvia verso il tramonto, mentre Lipowitz e compagni stanno appena iniziando il loro viaggio.

Recentemente, Lipowitz è diventato un nome familiare dopo aver ottenuto il 7° posto nella Vuelta in Spagna, un fattore chiave per il successo del suo compagno di squadra sloveno Primoz Roglic. Ai Campionati del Mondo, i tedeschi sono gli underdog, ma Lipowitz guida la carica. "Se mantiene la sua forma della Vuelta, può arrivare in cima", ha detto Geschke.

Due decenni di ciclismo sono sufficienti

Quando Lipowitz raggiungerà nuovi traguardi e il suo carriera proseguirà, la strada che lo aspetta rimane un mistero. Non è ancora chiaro se si concentrerà sulle classiche o diventerà il prossimo grande campione. Tuttavia, Geschke è ottimista. "C'è ancora molto da vedere", ha detto il nato a Berlino, guardando con piacere al futuro del ciclismo.

Il ciclismo professionistico ha assistito a una crescita esponenziale nei 20 anni di carriera di Geschke. "Il professionismo e la scienza hanno inghiottito il ciclismo professionistico", ha detto Geschke. Al momento, ogni aspetto è pianificato meticolosamente - nutrizione, allenamento, persino aerodinamica. Tutto è un'ossessiva ricerca della perfezione. "È diventato piuttosto estremo", ha detto Geschke con una punta di nostalgia.

In passato, Geschke doveva impegnarsi completamente per 15 mesi all'anno, da dicembre a ottobre. "Non c'è spazio per prendersela comoda", ha detto Geschke. Dopo il ritiro, Simon Geschke potrà scegliere il suo carico di lavoro. Dopo il 3 ottobre, quando il Giro di Münsterland seguirà il gran finale dei Campionati del Mondo, calerà il sipario. "Soltanto a novembre e dicembre mi sentirò strano, quando non mi allenerò più", ha detto Geschke, anticipando un abbandono disinibito. "Poi, senza dubbio, mi godrò l'appendere la mia bicicletta".

