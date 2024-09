Sima Sistani, l'individuo che ha adottato Ozempic, rinuncia al suo ruolo di CEO di WeightWatchers.

Sotto la guida di Sistani, la corporation 61enne ha acquisito una piattaforma di telemedicina che ha collegato i pazienti a professionisti medici in grado di prescrivere farmaci per la perdita di peso e il diabete come Ozempic e Wegovy, segnando un importante cambiamento per l'organizzazione nota per i suoi incontri faccia a faccia e consigli sulla porzione di cibo.

"Questi farmaci hanno dimostrato la loro efficacia e il consenso scientifico si è evoluto per confermare che l'obesità è un problema di salute a lungo termine. Indipendentemente dall'impatto potenziale sulla nostra attività, è fondamentale essere trasparenti su questo fatto. Non si tratta solo di forza di volontà", aveva spiegato Sistani in precedenza a CNN riguardo ai cambiamenti. "Quello che stiamo dicendo ora è che abbiamo imparato di più e è nostro compito migliorare, in modo da aiutare le persone a sentirsi positive e ridurre lo stigma intorno al dibattito sull'obesità."

Tuttavia, la trasformazione è fallita e il titolo azionario è diminuito del 90% nell'arco dell'anno poiché le persone hanno scelto di utilizzare i farmaci GLP-1 indipendentemente, piuttosto che attraverso compagnie stabilite come WeightWatchers. Le azioni sono scese ulteriormente del 4% venerdì.

Il titolo azionario ha subito un altro calo a febbraio quando l'influente investitrice Oprah Winfrey ha annunciato la sua uscita dal consiglio di amministrazione e ha donato tutte le sue azioni al National Museum of African American History and Culture.

Winfrey è diventata membro del consiglio di amministrazione nel 2015 e ha investito in una quota del 10%, aumentando significativamente la rilevanza dell'azienda in difficoltà.

Tara Comonte, membro del consiglio di amministrazione di WeightWatchers e ex CEO di Shake Shack, assumerà il ruolo di CEO ad interim immediatamente, secondo una dichiarazione rilasciata dall'azienda. Prima di unirsi all'azienda a giugno 2023, ha lavorato come CEO di una società di tecnologia per la fertilità.

"La sua dimostrata capacità di guidare trasformazioni cross-functionali e promuovere la crescita, insieme alla sua comprensione approfondita della nostra missione e al suo impegno verso i nostri membri, ci dà la completa fiducia che sia la persona giusta per guidare WeightWatchers attraverso questo momento critico e condurre l'azienda verso il successo a lungo termine", ha dichiarato Thilo Semmelbauer, presidente del consiglio di amministrazione di WeightWatchers.

La decisione di concentrarsi sui servizi di telemedicina e offrire farmaci GLP-1 come Ozempic e Wegovy ha ampliato l'ambito

Leggi anche: