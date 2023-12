Silverstone, ti amo": Lewis Hamilton vince il sesto Gran Premio di Gran Bretagna

Sembrava che il compagno di squadra Valtteri Bottas avrebbe rovinato la festa ai 141.000 tifosi presenti, ma un tempestivo intervento della safety car ha regalato a Hamilton il primo posto.

Charles Leclerc della Ferrari ha conquistato un impressionante terzo posto dopo un'intensa battaglia ruota a ruota con Max Verstappen per tutta la gara.

La vittoria porta Hamilton a 39 punti di distanza da Bottas in testa alla classifica piloti, dopo aver ottenuto anche il punto bonus per il giro più veloce.

Ma il tentativo di Sebastian Vettel di impedire a Hamilton di vincere il sesto titolo mondiale sta affondando senza lasciare traccia dopo l'ennesimo errore che gli è valso una penalità di 10 secondi per un incidente con Verstappen.

Ci vorrà qualcosa di veramente speciale da parte di uno degli altri piloti per impedire a Hamilton di conquistare un altro titolo. Il britannico è stato assolutamente dominante negli ultimi anni, vincendo il 53% delle gare nelle ultime sei stagioni.

Tutti gli altri piloti, nello stesso periodo, hanno vinto il 47%.

"Silverstone, ti amo!" ha detto un emozionato Hamilton dopo la gara. "Non so dirvi quanto sono orgoglioso di essere qui oggi. Sarò sempre grato a tutti i tifosi che sono venuti. Non ce l'avrei fatta senza il mio team... Sono molto orgoglioso di farne parte.

"Questo è il momento più bello per qualsiasi atleta al mondo: alzare la bandiera come numero 1 nel proprio Paese. È una sensazione incredibile. Non sono mai stato uno che guarda alle statistiche e si limita a considerare una gara alla volta. Mi piace la pressione che ho.

"Avere sei anni ed essere lassù con i grandi, ricordo di essere cresciuto guardando questo sport, osservando i grandi, incontrando i grandi e anche lavorando con i grandi. Ora essere lassù con loro è una delle cose più belle".

Battaglia con Bottas

Dopo aver fallito nel capitalizzare due delle sue precedenti tre pole position in questa stagione, Bottas ha rivelato nella conferenza stampa di sabato che la sua partenza era la parte della gara su cui aveva lavorato di più nelle ultime settimane.

Tutte le ore di pratica sono state sfruttate nelle tre curve iniziali, quando il finlandese ha respinto un attacco aggressivo di Hamilton, che cercava disperatamente la sesta vittoria a Silverstone.

Ma Bottas ha avuto appena il tempo di respirare prima che Hamilton gli fosse di nuovo addosso e lo ha superato, anche se per poco, prima di essere costretto a tornare in seconda posizione.

Una volta che la battaglia per il primo posto si è raffreddata, la vera azione è tornata nella battaglia per il terzo posto.

Faida personale

Giro dopo giro, curva dopo curva, Verstappen e Leclerc si sono affrontati ruota a ruota, mentre l'olandese cercava di superare la Ferrari per conquistare il podio finale.

I due ventunenni - rivali per tutta la loro infanzia nel karting - hanno dato vita a una masterclass di attacco e difesa, con Leclerc che per poco non ha avuto la meglio sull'avversario.

Nessuno dei due ha ceduto un centimetro e questo si è esteso anche alla corsia dei box. Entrambi sono entrati per il cambio gomme e sono usciti contemporaneamente, quasi toccandosi all'uscita dai box e continuando a darsi battaglia in pista, con Leclerc che continuava ad avere la meglio sul rivale.

Ma questo scontro ha avuto un sapore personale, dopo la battaglia tra i due in Austria due settimane fa. Verstappen ha avuto la meglio, scalzando in modo aggressivo Leclerc dalla testa della corsa a un solo giro dalla fine.

L'inchiesta post-gara è durata più di tre ore prima che si decidesse che Verstappen non aveva fatto nulla di male e gli venisse assegnata la vittoria.

Sfortuna, Bottas

Tuttavia, al 20° giro il pilota dell'Alfa Romeo Antonio Giovinazzi è diventato involontariamente protagonista di questo Gran Premio di Gran Bretagna ricco di azione.

L'italiano ha bloccato il posteriore e ha fatto cadere l'auto nella ghiaia, costringendo la safety car a intervenire per i tre giri successivi.

Hamilton ha colto l'occasione di rientrare ai box con il resto del gruppo bloccato dietro la safety car ed è uscito per la prima volta in testa al suo Gran Premio di casa.

È stata una sfortunata svolta per Bottas, che aveva effettuato il pit stop solo due giri prima e che, nonostante una gara impeccabile, ancora una volta non sarebbe riuscito a convertire la pole in vittoria.

Prima che la gara finisse, ci sarebbe stato un finale imbarazzante per il quattro volte campione del mondo Vettel, che sta rapidamente vivendo una stagione da dimenticare.

Il tedesco stava dando la caccia a Verstappen al 38° giro e ha frenato troppo tardi, andando a sbattere contro il retrotreno della Red Bull.

Vettel ha ricevuto una penalità di 10 secondi per il suo ruolo nell'incidente e ha concluso la gara al 16° posto.

Il pilota della Ferrari si trova in quarta posizione nella classifica piloti, a 100 punti da Hamilton.

"Sono un po' senza fiato", ha detto il britannico. "Non so dirvi quanto sono orgoglioso di essere qui oggi davanti al pubblico di casa mia.

Ci sono così tante bandiere britanniche là fuori e ogni anno le vedo e penso che ci si abitui, ma è come se fosse la prima volta e sono sempre grato a tutti quelli che sono qui fuori, spero che vi siate goduti la giornata".

"È stata una delle giornate più belle che io ricordi. Ricordo la mia prima vittoria qui nel 2008.

"L'emozione, la felicità e la gioia che ho provato erano esattamente le stesse di oggi. Dopo così tante gare, mi sarei dovuto abituare, ma oggi è stata una giornata straordinaria come la prima vittoria che ho ottenuto".

