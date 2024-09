- Silas passa al rivale dello Stuttgart nella Coppa d'Europa, Belgrado.

Silas, stella del calcio problematico, passa da VfB Stuttgart a Stella Rossa Belgrado. I campioni serbi prestano initially il 25enne dalla squadra della Bundesliga sveva fino alla fine della stagione. Silas ha saltato l'allenamento di VfB martedì. La Stella Rossa è uno dei rivali di Stuttgart nella Champions League. Con le squadre che devono sottoporre le loro rose per la Champions League entro mezzanotte, il tempo stringeva per un possibile trasferimento.

In tempi recenti, abbiamo attivamente dibattuto un possibile trasferimento di Silas, arrivando infine a un consenso nelle nostre discussioni aperte che un prestito temporaneo nelle attuali circostanze sia adatto per tutti gli interessati", ha dichiarato il direttore sportivo di Stuttgart Fabian Wohlgemuth.

Silas è passato a VfB da Paris FC durante l'estate del 2019. Dopo alcune prestazioni impressionanti nella pre-stagione, la sua forma è diminuita. L'atleta congolese non ha fatto parte delle ultime tre partite ufficiali di VfB e non è stato nemmeno inserito nella squadra per il pareggio per 3-3 contro il FSV Mainz 05 sabato.

Il direttore sportivo di Stuttgart Fabian Wohlgemuth ha menzionato la possibilità di un trasferimento permanente per Silas dopo il periodo di prestito, dicendo: "Siamo aperti a discutere un trasferimento permanente con la Stella Rossa alla fine della stagione, se le prestazioni e l'integrazione di Silas nella squadra rimangono interessanti".

Data la scadenza incombente per le sottoscrizioni delle rose della Champions League, circolavano voci su possibili trasferimenti coinvolgenti altri club europei di primo livello, ma nessun accordo è stato raggiunto prima della scadenza.

