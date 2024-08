- Sigourney Weaver esprime il suo entusiasmo per Kamala.

Attrice Sigourney Weaver, originaria degli Stati Uniti, ha espresso il suo sostegno per la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris. A Venezia, la 74enne ha manifestato la sua eccitazione, dicendo: "Siamo tutti così entusiasti di Kamala". Ha poi espresso la sua gratitudine, dicendo: "È stata una strada difficile dal 2016, ma siamo grati per lei".

È probabile che Weaver si riferisse alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016, in cui Donald Trump è risultato vincitore. Le prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono previste per il 5 novembre. Un giornalista a Venezia, durante una conferenza stampa, ha chiesto a Weaver se credeva che i film potessero aiutare qualcuno come Harris a salire alla presidenza.

Weaver, famosa per il suo ruolo nel classico film di fantascienza "Alien", ha ricevuto elogi per il suo lavoro pionieristico nel promuovere le donne nel pubblico, offrendo ruoli centrati sulle donne che sfidano gli stereotipi. Le emozioni erano evidenti mentre Weaver parlava a Venezia, dicendo: "Così tante donne si avvicinano a me e mi esprimono la loro gratitudine..." prima che la sua voce si spezzasse e le lacrime le salissero agli occhi.

Ha poi fatto una battuta scherzosa, "Devo avere la mia vodka", prima di bere da una bottiglia d'acqua. Weaver ha spiegato il suo motivo per interpretare donne forti, dicendo: "Questa è una domanda strana. Semplicemente interpreto donne. E le donne sono forti, e le donne non si arrendono mai. Perché? Perché non possono. Devono".

Stasera, Weaver riceverà il Leone d'Oro per il suo eccezionale contributo alla carriera al festival durante la cerimonia di apertura.

