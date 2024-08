- Significato delle elezioni orientali nella formazione del panorama politico delle minoranze

Prossime elezioni nella regione orientale sono considerate importanti per i diritti delle minoranze in Germania dal leader dell'Associazione dei Voti della Schleswig Meridionale (SSW), Lars Harms. "Se i gruppi nazionalisti estremisti vinceranno nelle elezioni, se i partiti fascisti vinceranno, se entità ostili all'umanità trionferanno, le minoranze si troveranno di fronte a sfide", ha espresso Harms all'Agenzia Stampa Tedesca. Questo sentimento vale per minoranze come i Sorbi, i Frisoni, i Danesi e persino i Sinti e i Rom che risiedono in tutta la Germania.

Queste persone necessitano di protezione. "Pertanto, credo che dobbiamo rafforzare le nostre misure, addirittura a livello nazionale, e sostenere i partiti democratici", ha suggerito Harms. Inoltre, è importante che i partiti democratici evitino la frammentazione interna dopo le elezioni.

"È cruciale trasmettere: i democratici si uniscono, e questo è un ostacolo contro le forze radicali", ha sottolineato Harms. "Non si tratta solo dell'AfD, ma anche dell'Alleanza Sahra Wagenknecht. Non tutti di loro sono fermamente attaccati al quadro liberaldemocratico".

Il 1° settembre, la Turingia e la Sassonia sceglieranno i loro nuovi parlamenti statali, seguite dalla Brandeburgo tre settimane dopo. Sono tre stati federali con una popolazione congiunta che a malapena raggiunge la metà di quella della Renania Settentrionale-Vestfalia. In tutti e tre gli stati, l'AfD guida i sondaggi: circa il 30% nella Sassonia, circa il 28% nella Turingia e circa il 25% nella Brandeburgo. Il BSW ottiene anche punteggi del 15-20% nei tre stati.

