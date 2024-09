- Significativo incendio a Wunsiedel prevalentemente calmato

Incendio Significativo in una fabbrica di componenti elettronici a Wunsiedel è stato in gran parte contenuto durante la notte. Un punto caldo persistente al centro dell'edificio continua a tenere impegnati i servizi di emergenza un giorno dopo l'inizio dell'incendio, con piccole braci che continuano a bruciare di tanto in tanto, come riferito da un rappresentante della polizia.

Il centro di Holenbrunn è ora accessibile e i servizi di autobus stanno operando secondo programma. I servizi ferroviari tra Marktredwitz e Hof sono stati ripristinati, dopo una temporanea interruzione a causa delle rotaie ferroviarie vicine al sito dell'incendio.

Allarme nella Franconia Superiore: la polizia indaga sull'origine dell'incendio della fabbrica

L'indagine sull'origine dell'incendio è in corso. Il rappresentante della polizia non ha rivelato la causa dell'incendio il mattino successivo, ma ha confermato che le indagini sono in corso. L'entità esatta dei danni rimane ancora da determinare.

All'alba di martedì, un incendio è divampato nel settore industriale di Holenbrunn, un distretto di Wunsiedel, tenendo impegnati i vigili del fuoco per ore per spegnere l'incendio. Sono state mobilitate circa 500 persone a causa dell'incendio di grandi dimensioni. Il distretto ha dichiarato lo stato di allarme per facilitare il controllo coordinato dell'operazione. L'incendio ha impedito il primo giorno di scuola per alcuni bambini della zona, portando a una breve sospensione dei servizi di autobus per Holenbrunn. Secondo il distretto di Wunsiedel Peter Berek (CSU), una persona ha subito lievi ferite da inalazione di fumo.

La polizia mantiene una presenza vicino alla fabbrica per garantire la sicurezza della zona. L'indagine sulla causa dell'incendio della fabbrica è condotta dal dipartimento di polizia locale.

