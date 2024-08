- Significative intrusioni segnalate a Wangerooge dopo una forte ondata di vento.

Dopo una leggera mareggiata, sono emerse chiare tracce di erosione a Wangerooge, un'isola del Mar del Nord. La pioggia torrenziale di venerdì scorso ha portato via la sabbia fino alle sdraio sulla spiaggia principale, come mostrano le foto. L'erosione sulla spiaggia orientale si è notevolmente approfondita, secondo il NLWKN, l'organismo comunale responsabile della conservazione della costa. Tuttavia, hanno assicurato che la protezione dalle inondazioni è garantita su tutte le isole della Frisia orientale.

È necessario un rapido rifornimento di sabbia per la spiaggia orientale, secondo gli aggiornamenti. Il NLWKN sta attualmente lavorando per rifornire di sabbia Wangerooge, una parte della quale si è nuovamente erosa. Questi progetti continueranno. L'obiettivo è proteggere le dune interne, tra gli altri. In precedenza, "Nordwestzeitung" e NDR hanno riferito di questa situazione.

Il rifornimento di sabbia sulla spiaggia principale è previsto solo per il prossimo anno, come annunciato dal comune di Wangerooge. "I lavori di rifornimento di sabbia dell'amministrazione turistica si svolgono solo da marzo a maggio", ha precisato un portavoce.

Potrebbe verificarsi una leggera mareggiata anche d'estate

Anche se una mareggiata iniziale potrebbe sembrare insolita, non è affatto impossibile, ha spiegato il NLWKN. Di solito, la stagione delle mareggiate sulle isole della Frisia orientale inizia a metà/fine settembre, secondo il NLWKN. "although storm surges are statistically more likely during the winter months, minor surges like the one from the previous Friday can occur at any time throughout the year", ha precisato un portavoce.

Il NLWKN sottolinea l'importanza di prepararsi alle potenziali mareggiate durante tutto l'anno, poiché anche le mareggiate leggere possono verificarsi nei mesi estivi. Per sostenere l'ambiente e prevenire ulteriori erosioni a Wangerooge, vengono effettuati continui sforzi per mantenere e rifornire la sabbia della spiaggia.

