- Significativamente più ADHD nei bambini dopo Corona

Post-Corona, il numero di bambini che necessitano di assistenza nel Reno per via di ADHD e disturbi dello sviluppo è aumentato in modo significativo. Questo è evidente in un rapporto del Servizio Medico Nord Reno per gli anni 2019-2023, ottenuto dalla dpa. "Possiamo solo osservare i numeri, ma il collegamento temporale suggerisce che potrebbe esserci anche una connessione causale con il Corona", ha dichiarato un portavoce. Il Servizio Medico Nord Reno è responsabile della parte occidentale dello stato federale (esclusa la Vestfalia).

Nel 2019, il "Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività" è stato la causa di bisogno di assistenza nei bambini delle elementari (7-10 anni) circa 400 volte. Nel 2022, dopo la pandemia di corona, sono stati registrati 916 casi, e nel 2023 il numero è aumentato a 1.328, secondo il rapporto. Il numero totale di gravi disturbi dello sviluppo, inclusi l'autismo e il disturbo di Asperger, è aumentato significativamente in questo gruppo di età - da 764 casi nel 2019 a 1.426 nel 2022, poi a 1.911 nel 2023.

La tendenza è stata ancora più chiara tra gli adolescenti di età compresa tra 11 e 17 anni: nel 2019, il bisogno di assistenza per ADHD è stato diagnosticato circa 300 volte, quasi 1.300 volte nel 2023.

In tutti i gruppi di età, il bisogno di assistenza è aumentato notevolmente, secondo il rapporto: il numero di valutazioni è aumentato di quasi la metà, dal 2019 al 2023, a 395.000. In media, gli uomini erano più dipendenti dall'assistenza lo scorso anno rispetto a quattro anni fa (72 nel 2019: 73), e le donne erano 73 (2019: 76).

Date la crescente domanda, il Servizio Medico ha fatto appello alla politica per promuovere meglio i servizi di assistenza ambulatoriale. Molte persone dipendenti dall'assistenza soffrono di solitudine e si lamentano della mancanza di informazioni sulle offerte di supporto dell'assicurazione di cura.

