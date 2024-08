- "Significa tutto per me": Varfolomeev, campione olimpico di ginnastica

Darja Varfolomeev ha prima manifestato la sua gioia e il suo sollievo, poi ha sfoggiato un ampio sorriso con la medaglia d'oro al collo. 345 giorni dopo il suo successo a cinque cerchi ai Mondiali, la 17enne si è incoronata prima campionessa olimpica tedesca di ginnastica ritmica. "Significa tutto per me", ha detto. "Sento incredibile che tutto il lavoro, il sudore, le lacrime e il dolore siano stati ripagati e ho una medaglia d'oro al collo."

Varfolomeev ha trionfato a Parigi nell'all-around con cerchio, palla, clavette e nastro, totalizzando 142.850 punti e scoppiando in lacrime nell'udire i risultati. "Sono solo felice di aver eseguito quattro esercizi puliti e di aver resistito fino alla fine", ha detto. "Poi le emozioni mi hanno travolto per avercela fatta."

Per la Federazione Tedesca di Ginnastica (DTB), era anche la prima medaglia ai Giochi nella capitale francese e la prima medaglia olimpica nella ginnastica dal bronzo di Regina Weber nel 1984 a Los Angeles.

Kolosov quarti posto fa male

Il secondo posto è andato a Borjana Kaleyn della Bulgaria con 140.600 punti, davanti alla favorita italiana Sofia Raffaeli (136.300). La campionessa tedesca all-around Margarita Kolosov di Potsdam ha concluso quarta con 135.250 punti e ha pianto apertamente in seguito.

"Peccato, perché il quarto posto è quello che fa più male", ha detto Varfolomeev, consolando la sua compagna di allenamento. "Ho detto a Marga, 'Va tutto bene, aspetteremo e vedremo, ci sono ancora altri Giochi Olimpici e speriamo di poterci andare insieme e mostrare di cosa siamo capaci'", ha riferito la campionessa olimpica.

Incertezze nelle qualificazioni svanite

Nella qualificazione del giorno prima, Varfolomeev ha avuto una prestazione traballante. Il suo cerchio è scivolato e rotolato sul pavimento, costringendola a finire con un cerchio di riserva. Un nodo nel nastro le è costato anche preziosi punti. Tuttavia, la due volte campionessa europea ha concluso seconda nella fase di qualificazione dietro Raffaeli e davanti a Kaleyn.

Nella finale, non c'è stato segno di incertezze. Molto concentrata e con apparente facilità, la ginnasta espressiva ha presentato i suoi esercizi pieni di difficoltà. Dopo tre attrezzi, era già in vantaggio di 2.3 punti sul secondo posto. Dopo l'ultimo esercizio con il nastro, ha sollevato un sospiro di sollievo e ha ricevuto un caloroso abbraccio dal suo allenatore Yuliya Raskina.

"Non posso ancora crederci", ha detto la 42enne, ricordando la tumultuosa preparazione per Parigi: "Ogni competizione era come le Olimpiadi, altrettanto stressante, tutti stavano guardando, tutti stavano commentando e prevedendo ciò che era possibile e ciò che non lo era. È stato incredibilmente difficile". E Varfolomeev ha aggiunto: "Dall'inizio della stagione, sapevamo che il nostro unico obiettivo erano i Giochi Olimpici. Le competizioni prima di quella erano solo un allenamento."

La ginnastica ritmica è uno sport olimpico dal 1984 a Los Angeles, quando Regina Weber è diventata la prima e unica tedesca a vincere una medaglia, un bronzo.

Grazie al suo nonno, Varfolomeev è arrivata in Germania

Con la sua vittoria olimpica, Varfolomeev ha incoronato anche un percorso di carriera straordinario. All'età di tre anni, ha iniziato la ginnastica ritmica come sua madre. All'età di dodici anni, è arrivata in Germania dalla città siberiana occidentale di Barnaul, inizialmente senza i suoi genitori e senza parlare la lingua.

Grazie al suo nonno tedesco, è stata in grado di cambiare la sua cittadinanza. Ora vive con suo padre e il suo Chihuahua a Fellbach, vicino a Stoccarda. Sua madre rimane in Russia, ma lei, insieme al resto della sua famiglia, era presente all'evento della medaglia d'oro all'Arena Porte de La Chapelle. "In ogni caso, ne è valsa la pena, perché è stata la mia decisione di venire in Germania per raggiungere il mio obiettivo. All'inizio il mio obiettivo era solo i Giochi Olimpici, ma dopo l'anno scorso, ho capito che posso pretendere di più da me stessa", ha detto, poi è scomparsa tra le braccia della sua famiglia.

