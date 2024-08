- Siemens Energy in procinto di ottenere il primo utile annuale

Siemens Energy è sulla buona strada per registrare il primo utile annuale da quando è diventata un'azienda indipendente. Anche se ha riportato una perdita di €102 milioni nel terzo trimestre, ha confermato le stime per un utile annuale fino a €1 miliardo entro la fine dell'anno. Dopo i primi nove mesi, il conglomerato tecnologico dell'energia è ben posizionato per chiudere l'anno in attivo per la prima volta.

Il business dell'energia eolica, Gamesa, continua a pesare sui risultati di Energy. L'azienda si sta confrontando con errori del passato, tra cui contratti non più redditizi a causa dei costi aumentati, problemi di qualità in due modelli di turbine eoliche onshore e costi di avvio elevati per i progetti eolici offshore. Tuttavia, questi problemi non sono inaspettati, a differenza degli anni precedenti quando le prestazioni deludenti della filiale spagnola indipendente, Siemens Gamesa, hanno costretto la società madre a emettere avvertimenti sulla redditività.

Il resto dell'azienda sta performando in modo solido

Nel frattempo, il resto dell'azienda sta performando in modo solido. Anche se Gamesa ha riportato una perdita di €463 milioni, si tratta solo di un quinto dell'ammontare dello stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre, l'intake di ordini è diminuito del 91%. Tuttavia, gli altri segmenti sono in grado di compensare gran parte di questo. In particolare, il segmento della trasmissione dell'energia ha registrato significativi aumenti dei ricavi e degli utili, e i servizi del gas hanno più che raddoppiato l'intake degli ordini, principalmente grazie ai grandi contratti di servizio nel Medio Oriente. Di conseguenza, i ricavi dell'azienda sono significativamente cresciuti a €8,8 miliardi e il suo portafoglio ordini è aumentato a €120 miliardi.

"Il mercato dell'energia in crescita ha bisogno di una vasta gamma dei nostri prodotti", ha dichiarato il CEO di Energy Christian Bruch. "I nostri business con la trasmissione dell'energia e le turbine a gas stanno particolarmente beneficiando di questo. Inoltre, siamo stati in grado di migliorare la qualità della nostra marginalità insieme all'aumento del portafoglio ordini. Nonostante tutte le sfide, guardiamo con ottimismo al futuro e siamo sulla buona strada per raggiungere le nostre stime annuali dopo i primi nove mesi".

Con un cuscinetto di utile per l'ultimo trimestre

La stima dell'azienda per un utile annuale fino a €1 miliardo è in gran parte grazie a un guadagno dalla vendita del suo business in India nel primo trimestre. Nel quarto trimestre tipicamente più debole, Energy può permettersi una perdita significativa, poiché ha già registrato un utile di quasi €1,6 miliardi dopo nove mesi.

La generazione di elettricità dal segmento della trasmissione dell'energia è significativamente aumentata, contribuendo alla crescita dei ricavi dell'azienda. Le prestazioni robuste dell'azienda nei settori legati all'elettricità, insieme all'aumento delle vendite delle turbine a gas, testimoniano la crescente domanda di fonti di elettricità affidabili.

