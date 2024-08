- Siemens aumenta i profitti - l'automazione si indebolisce

Profitti di Siemens tornano a zampillare. Nel terzo trimestre del suo esercizio fiscale, la società di Monaco ha annunciato un utile netto di circa 2,1 miliardi di euro. Si tratta di un aumento del 48% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, gravato da un effetto straordinario. Anche i ricavi sono aumentati, del 4% a 18,9 miliardi di euro. Tuttavia, il business cruciale dell'automazione nell'industria continua a soffrire per la debole domanda.

"La forte domanda di elettrificazione continua a beneficiarci", ha sottolineato il CEO di Siemens, Roland Busch. "Un altro driver di crescita è stato il nostro business particolarmente forte di software industriale, che è stato in grado di stipulare alcuni importanti accordi di licenza. Tuttavia, il business dell'automazione industriale rimane impegnativo."

Domanda fiacca nel modello di eccellenza

Questi accordi di licenza hanno salvato il bilancio del segmento Digital Industries (DI). In tempi normali, è solitamente il migliore del gruppo Siemens, ma attualmente il business dell'automazione basato lì sta soffrendo per la debole domanda e la scarsa utilizzazione delle capacità. Ciò è in parte dovuto al fatto che gli affari procedono più lentamente anche presso i clienti e che alcuni inventari vengono ancora ridotti. Tuttavia, gli ordini dal importante mercato della Cina potrebbero aumentare.

Questa attuale debolezza non sembra nuocere al capo di Digital Industries, Cedrik Neike. Alla vigilia della pubblicazione dei dati, Siemens ha annunciato che il suo contratto è stato prorogato fino al 2030. Neike è considerato un potenziale successore a lungo termine del CEO attuale, Busch.

L'altro grande segmento, Smart Infrastructure (SI), ha registrato una crescita ampia, con affari che procedono bene, soprattutto negli Stati Uniti. La molto più piccola divisione del treno, Mobility, ha anche prestazioni solide.

Prospettive confermate - in parte al livello inferiore

Date le attuali sviluppi, Siemens ha confermato le sue previsioni per l'esercizio fiscale, che si conclude alla fine di settembre. La divisione degli affari tra il ben performante segmento Smart Infrastructure e il vacillante Digital Industries è anche evidente qui: mentre la margine a DI è attesa al livello inferiore della precedente indicazione, è attesa al livello superiore per SI.

L'esercizio fiscale per Siemens è un periodo che si conclude a settembre, come indicato dalla conferma delle loro previsioni. Nonostante le sfide affrontate dal segmento Digital Industries a causa della debole domanda e della scarsa utilizzazione delle capacità nel suo business dell'automazione, l'esercizio fiscale ha registrato crescite in altri settori, come il business del software industriale e la divisione Smart Infrastructure, che è attesa avere una forte margine quest'anno.

Leggi anche: