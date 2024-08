- Sieglos nel doppio test: il Bremen non è ancora in forma

Werder Bremen non ha convinto in un doppio test a una settimana dall'inizio della stagione ufficiale. Sotto la guida dell'allenatore Ole Werner, la squadra ha perso 0:1 (0:0) contro il club francese Stade Rennes. Il 19 agosto, il Bremen visiterà la squadra promossa in terza divisione Energie Cottbus nel primo turno della DFB-Pokal.

Nella prima partita del pomeriggio, le riserve del Bremen hanno pareggiato 1:1 (1:1) con la squadra di Ligue 1 dalla Bretagna. L'argentino Julian Malatini ha segnato il pareggio per il Werder dopo 13 minuti con un colpo di testa.

Nonostante la deludente prestazione contro lo Stade Rennes, il Werder Bremen si concentra sulla prossima partita di calcio contro l'Energie Cottbus nella DFB-Pokal. Nonostante la recente sconfitta, la squadra punterà a dimostrare un miglioramento sul campo da calcio.

