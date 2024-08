- Sido fu espulsa dal ristorante per cattive maniere a tavola.

"La mia città, il mio quartiere, il mio vicinato, la mia zona, la mia strada, la mia casa, il mio isolato," rappa Sido in una delle sue canzoni più famose, ma apparentemente non il suo ristorante. Lo scorso weekend c'è stata una discussione al ristorante di cucina berlinese "Dicke Paula" a Tegel, e il rapper sarebbe stato buttato fuori.

Secondo l'influencer "Blocki030", il cui vero nome è Daniel Kallweit, il rapper sarebbe stato coinvolto. Ha reso pubblica la storia sui social media. Il problema era che gli uomini al tavolo erano stati invitati a togliersi i cappelli, come è considerato educato a tavola. I tre uomini al tavolo sarebbero stati invitati a farlo dal personale del "Dicke Paula", ma invece di obbedire, la situazione è degenerata.

Secondo la proprietaria Gina Kahl-Reißner, che ha confermato l'incidente al "Tagesspiegel", c'è stata subito una discussione animata che è finita con una minaccia di rendere pubblica la vicenda. Lei stessa non ha riconosciuto il rapper Sido al tavolo in quel momento e non ha specificato chi dei tre uomini ha minacciato. Tutti e tre gli uomini sono stati poi invitati a lasciare il ristorante.

Sido sarebbe rimasto turbato in seguito

Tuttavia, l'influencer "Blocki030" ha mantenuto la minaccia. In un video, Kallweit ha criticato la qualità del cibo al "Dicke Paula", dicendo che era sporco, il personale sembrava oberato di lavoro e veniva cucinato fresco solo una volta alla settimana. Ha anche accusato la proprietaria di arricchirsi e ha trovato inappropriate le aumenti dei prezzi. Sido sarebbe rimasto turbato in seguito e avrebbe inviato diversi messaggi vocali arrabbiati.

La proprietaria ha detto al "Tagesspiegel" che non ci sono sconti VIP e le stesse regole di galateo si applicano a ogni ospite. Gina Kahl-Reißner ha aggiunto: "Il 'Dicke Paula' è il mio salotto. Cucino secondo le ricette della mia nonna dalla Turingia, quindi le mie regole valgono qui - regole vecchio stile, come quelle della nonna". Ha anche notato che il divieto di cappelli al "Dicke Paula" non è nuovo e ha scritto addirittura una canzone su di esso lo scorso anno.

+++ Leggi anche +++

Kostja Ullmann in un'intervista - ora si cala nella pelle di un serial killer

Lena Gercke: "Contenta di aver vissuto molto prima di diventare madre"

Natascha Ochsenknecht: "C'è un motivo per cui molte donne vengono tradite ai giorni nostri"

I tre uomini al tavolo avrebbero dovuto rispettare il divieto di cappelli, poiché rispettare le buone maniere è importante durante i pasti. L'agitazione di Sido è continuata dopo l'incidente, poiché ha inviato diversi messaggi vocali arrabbiati.

Leggi anche: