- Sicuro di sé in quarti di finale, Zverev avanza senza intoppi agli US Open.

Con il pubblico in delirio, Alexander Zverev ha parlato dopo la sua agevole avanzata ai quarti di finale degli US Open. Condividendo la sua ambizione di conquistare il suo primo trofeo del Grande Slam, Zverev ha rivelato la sua eccitazione. Per la quarta volta consecutiva, il campione olimpico di tennis di quest'anno, Zverev, è arrivato al US Open al turno dei 16, superando l'americano Brandon Nakashima 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.

All'inizio ha lottato contro il caldo torrido a 28 gradi e l'umidità alta, Zverev ha incontrato alcune difficoltà nel primo set contro il cavallo nero. Nonostante le difficoltà, è riuscito a conquistare il primo match point dopo un'estenuante partita di 2 ore e 36 minuti, segnando così la sua 450ª vittoria nel Tour ATP.

Prontamente a marciare avanti, Zverev ha ottimisticamente dichiarato: "Ho iniziato piuttosto difensivamente durante la partita. Sono felice di essere passato. Sto facendo tutto il possibile, puntando al meglio, sperando che accada durante la mia carriera".

Marcato da una piccola torsione al tendine della coscia e un breve zoppicare al 3-1 del quarto set, Zverev è riuscito a sconfiggere Nakashima senza incorrere in alcun infortunio significativo.

Nei quarti di finale successivi, Zverev affronterà l'americano Taylor Fritz per la seconda volta quest'anno, avendo perso contro di lui nel round of 16 di Wimbledon. Trionfalmente, Fritz ha eliminato l'ottavo favorito norvegese Casper Ruud 3-6, 6-4, 6-3, 6-2, guadagnando l'accesso ai quarti di finale di New York per la seconda volta.

Anche se Zverev ha un vantaggio di 5-4 nei loro precedenti incontri, l'americano ha recentemente conquistato la vittoria a Wimbledon, dove ha rimontato un vantaggio di due set per emergere vittorioso. "C'è sempre un continuo avanti e indietro tra di noi", ha riflettuto il 26enne sulla sua sfida sportiva con Zverev. "Abbiamo incontri ravvicinati. L'esito può pendere da una parte o dall'altra, spesso dipende dai nostri servizi".

Il servizio dominante di Zverev

Nel round of 16, Zverev ha iniziato con una serie di game di servizio autorevoli fino a quando non ha fallito al 3-4, concedendo la prima rottura dopo una serie di colpi di rovescio sbagliati e un doppio fallo. Frustrato, Zverev ha espresso il suo disappunto verso il suo entourage sugli spalti.

Il contingente è stato rinvigorito dagli entusiasti "Let's Go, Brandon" del pubblico, che ha fatto il tifo per l'americano. Dopo una lotta di 45 minuti, Nakashima ha conquistato il primo set e ha continuato a galvanizzare la folla.

Mantenendo un ritmo costante, Zverev ha eseguito un colpo tra le gambe per deliziare il pubblico all'inizio del secondo set, ma il match è rimasto in equilibrio con numerosi errori. Approfittando di un rovescio errato del suo avversario, Zverev ha conquistato un vantaggio di 2-0.

Dopo il primo set, Nakashima ha iniziato a vacillare, mentre Zverev ha mostrato una rinnovata fiducia, proprio come aveva fatto nel terzo turno contro l'argentino Tomás Martín Etcheverry. Ha assunto il comando, superando le sfide di Nakashima con precisi passaggi.

Un nuovo paio di scarpe reclamate dal padre e allenatore di Zverev, Alexander Zverev Sr., ha rinvigorito Zverev dopo il secondo set. Infaticabilmente, ha bloccato i tentativi di Nakashima di contrastare il suo potente gioco di fondo campo.

All'inizio del quarto set, il 23enne americano ha mostrato lampi di resilienza, ma qualsiasi resistenza è stata rapidamente infranta grazie a una rottura al 1-2. Con un'inesorabile sicurezza di sé, Zverev ha continuato la sua supremazia, infine conquistando la sua meritata vittoria.

