- Sicurezza rafforzata per i loro concerti a Londra

A seguito della cancellazione di tre concerti a Vienna di Taylor Swift (34) a causa di minacce di terrorismo, la cantante è pronta a tornare sul palco tra pochi giorni per gli ultimi spettacoli della parte europea del suo "Eras Tour" allo stadio di Wembley di Londra. Gli spettacoli dovrebbero svolgersi come previsto, con misure di sicurezza potenziate.

Unità anti-terrorismo per i concerti di Taylor Swift a Londra

Come riportato da TMZ, i concerti saranno sorvegliati da forze di sicurezza private specializzate in contrasto al terrorismo, oltre alla polizia. Si tratta di una risposta all'attentato terroristico sventato a Vienna, nonché alle proteste in corso nel Regno Unito. Anche se lo stadio di Wembley viene considerato uno dei più sicuri in Europa dal punto di vista della lotta al terrorismo, ci sono ancora preoccupazioni. Sarà prestata particolare attenzione alla protezione dei migliaia di fan di Swift che si radunano fuori dallo stadio in molti concerti.

A Vienna, l'organizzatore degli eventi ha cancellato tutti e tre i concerti (8, 9 e 10 agosto) dopo l'arresto di due sospetti, che avrebbero pianificato un attacco terroristico durante il fine settimana dei concerti.

Polizia di Londra: "Niente" suggerisce pericolo

Un portavoce della Metropolitan Police di Londra ha anche assicurato: "Non c'è nulla che suggerisca che le questioni in corso sotto indagine dalle autorità austriache avranno alcun impatto sugli eventi futuri qui a Londra".

I cinque concerti allo stadio di Wembley di Londra (dal 15 al 20 agosto) segnano la fine della parte europea del "Eras Tour" di Swift. In ottobre e novembre, la vincitrice del Grammy si esibirà in diversi spettacoli negli Stati Uniti e in Canada. Il tour è iniziato a marzo 2023 a Glendale, in Arizona.

