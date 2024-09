"Siamo stati troppo adattati, eccessivamente urbanizzati"

Dopo le elezioni europee e le elezioni statali in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, è evidente che delusione, incertezza e tristezza sono diffuse. Questo dovrebbe preoccupare tutti i partiti democratici. La delusione non risolve i problemi, indipendentemente da chi è al potere.

È lodevole che il mio partito stia già muovendo i primi passi: la decisione di dimettersi dalla direzione federale merita rispetto e riconoscimento. I desideri personali passano in secondo piano. Ricarda Lang e Omid Nouripour si assumono la responsabilità di ciò per cui il partito intero è responsabile. Siamo stati troppo logici, troppo metropolitan, non abbiamo sentito ciò che gli altri sentivano: paura, deterioramento, inquietudine. La mossa dei leader del partito dimostra vera grandezza. Ora spetta all'intero partito trasformare questo in qualcosa di grande e responsabile - non solo per i Verdi, ma per il nostro paese.

Dovremmo promuovere ciò che è vitale per il paese, non solo ciò che è pratico: aria pulita, natura intatta, foreste rigogliose, alloggi accessibili, buone scuole, strade e ponti sicuri, treni, autobus e tram affidabili, la possibilità di una vita soddisfacente. Qui possiamo contrastare i populisti e gli estremisti di destra. Hanno poco da offrire oltre alla diffusione della paura, all'intensificazione della delusione e agli attacchi.

Mi preoccupa che i giovani elettori abbiano perso fiducia nel mio partito, negli altri partiti democratici e nella democrazia stessa nelle ultime elezioni. Le sfide del nostro tempo stanno influenzando i giovani. Le loro preoccupazioni e speranze sono state ignorate per troppo tempo. Dobbiamo assicurarci di rappresentare anche gli interessi delle future generazioni.

Possiamo riottenere il nostro ruolo come partito di coalizione

Portiamo il nome "Alleanza 90". L'arte della costruzione di coalizioni dovrebbe essere il nostro principio guida, anche nel caos del processo decisionale quotidiano. Le coalizioni non si formano in un circolo che si restringe, ma con coloro che percepiscono veramente il mondo, il paese o un problema in modo diverso. Finché non si comportano in modo aggressivo, non usano la violenza o non minacciano la nostra democrazia. Questa è una sfida. Una missione in cui possiamo crescere.

Possiamo trasformarci in un partito di coalizione cheponti i divari. Dalla campagna alla città, dai giovani agli anziani, dagli attivisti ai delusi. Sì, anche dai benintenzionati agli ostili. In uno dei momenti più critici del partito, le esperienze della fusione di "Alleanza 90" con il partito tedesco-occidentale "I Verdi" possono fornire una direzione.

Al momento della riunificazione, lo stato interno della nostra società era motivo di preoccupazione. Pertanto, abbiamo sottolineato nel Consenso di base per il nuovo partito "Alleanza 90/I Verdi": "La nostra cultura politica dovrebbe essere accogliente e inclusiva, non respingente ed esclusiva. È orientata verso la riduzione delle paure e il promuovere la volontà di apportare i necessari cambiamenti".

Contemporaneamente, abbiamo risolto: "Laddove il nostro ricerca e gli sforzi per raggiungere il consenso o compromessi convincenti falliscono, siamo pronti ad affrontare i conflitti e le controversie necessari". Questo è ancora valido oggi. Molti potrebbero vedere solo il negativo ora: l'esploit del populismo, la diffamazione, la divisione. Io preferisco guardare avanti. Perché la motivazione più forte per perseverare è una visione positiva del futuro.

La terra dei resilienti

Sono convinto: Il nostro paese è migliore di come alcuni vorrebbero farci credere. Abbiamo il potere di decidere che tipo di paese vogliamo essere. Un paese di lamentele. O la terra dei resilienti. Siamo noi a detenere il potere. Alleanza 90/I Verdi è e sarà sempre a favore di una società libera e diversificata: una società fiduciosa e a favore della vita che preserva il futuro. Un paese in cui ci sosteniamo a vicenda, in cui non si tratta di accontentare tutti, ma di accettare le differenze, affrontare i problemi apertamente, garantire la sicurezza e cercare un terreno comune.

Parlo di libertà che include piuttosto che esclude. Una libertà completa. La libertà di respirare aria pulita, di pregare come vogliamo, di amare chi scegliamo. E anche la libertà di scegliere diversamente dagli altri. Una libertà che non angustia gli altri: "Sei un paternalista!" "Un proibizionista!" "Un buonista!" Né stigmatizza e ignora chiunque sia critico. E chiaramente stabilisce ciò che è in gioco quando pericolosi populisti e demagoghi minacciano il nostro ordine democratico. Una libertà che protegge lo stato di diritto, in modo che l'umanità rimanga.

Sono convinto: Il desiderio di sicurezza e libertà è universale. Il nostro compito rimane quello di proteggere la nostra natura, la nostra umanità, la nostra nuova prosperità. Insieme, non l'uno contro l'altro. In una partnership. Il momento per questo è ora.

Katrin Göring-Eckardt è Vicepresidente del Bundestag tedesco e membro del gruppo parlamentare dei Verdi.

