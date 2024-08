- "Siamo profondamente rattristati e uniti nel nostro lutto"

A seguito dell'aggressione brutale a Solingen, dove un individuo armato di coltello ha preso di mira e ucciso tre vittime innocenti durante una celebrazione cittadina, lasciando almeno cinque feriti gravi, i politici hanno espresso il loro shock. Il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), si è recato sul posto tarda notte e si è mostrato visibilmente turbato. "Improvvisamente, qualcuno ha accoltellato persone a caso", ha lamentato Reul. "Noi nel Nord Reno-Westfalia siamo profondamente scossi e uniti nel dolore".

Reul ha anche messo in guardia contro il saltare a conclusioni affrettate. "Non possiamo fare alcuna ipotesi sull'individuo o sui suoi motivi", ha dichiarato il politico dopo aver visto di persona la scena agghiacciante. "Simply, non ci sono ancora fatti concreti a disposizione per questo".

Wuest Condanna l'Attacco di Solingen

Il Governatore del NRW, Henrik Wuest, ha rilasciato una dichiarazione tarda notte. Sulla piattaforma "X", ha condannato l'attacco come un "atto di violenza insensata e brutale". L'incidente "ha colpito profondamente la nostra nazione", ha continuato Wuest.

Il Nord Reno-Westfalia è unito nello shock e nel lutto. "In questi ore buie, i nostri pensieri e le nostre menti sono con Solingen", ha aggiunto il politico della CDU. "E: un ringraziamento sincero va a tutti i soccorritori e alla nostra polizia che rischiano la loro vita per salvare gli altri in questi momenti critici".

Il Sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, si è rivolto ai suoi concittadini tarda sera tramite Facebook. "Mi si spezza il cuore nel pensare che la nostra città sia stata vittima di un attacco", ha scritto. "Ho le lacrime agli occhi quando penso a coloro che abbiamo perso".

