Il capo di stato Charles III (75), esprimendo le sue condoglianze, condivide i suoi sentimenti su Instagram, la piattaforma della Famiglia Reale Britannica, per la scomparsa di "Kingi Tuheitia" nella terra di Aotearoa Nuova Zelanda. Nel suo post, afferma: "Mia moglie e io siamo devastati nell'apprendere della scomparsa di Kingi Tuheitia". Riandando ai bei momenti, dice: "Ho avuto il piacere di conoscere Kingi Tuheitia per decenni".

Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero VII (1955-2024), il vero titolo del Re Maori, è morto di venerdì a 69 anni in Nuova Zelanda. Un portavoce del Kiingitanga (Movimento del Re Maori) ha confermato la notizia all'agenzia di stampa "PA". Secondo "Mail Online", Kingi Tuheitia si era completamente ripreso da un'operazione al cuore in ospedale.

Charles ha parlato molto bene del defunto re e del suo lavoro disinteressato per i neozelandesi indigeni: "Si è dedicato a costruire un futuro luminoso per i Maori e per l'Aotearoa Nuova Zelanda, concentrandosi sulla conservazione della cultura, delle tradizioni e della guarigione, farlo con saggezza e compassione".

Ricordando gli Incontri Personali - Una Nota di Sincerità

In una successiva dichiarazione pubblicata sul loro sito web, Charles ha condiviso i suoi ricordi personali: "Custodisco con affetto i ricordi di numerosi scambi con Kingi Tuheitia, come il nostro caloroso benvenuto e accoglienza al Tuurangawaewae Marae nel 2015 e il nostro incontro a Buckingham Palace lo scorso anno", ha dichiarato Charles.

Il rapporto tra la Famiglia Reale Britannica e il defunto monarca derivava dalla regina Elisabetta II (1926-2022). Entrambi condividevano lo stesso compleanno, il 21 aprile, e la regina defunta spesso parlava del loro compleanno in comune.

Inoltre, Charles diventa emotivo e personale nel suo messaggio: "La sua scomparsa mi ha lasciato sconvolto, dato che ho recentemente conversato con Kingi Tuheitia all'inizio di agosto". In Maori, ha espresso: "È caduto il grande albero di Totora".

Entrambi i messaggi si concludono con Charles che esprime le sue più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Kingi Tuheitia, nonché a coloro che sono in lutto: "Mia moglie e io esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Kingi Tuheitia, così come a coloro che sono in lutto. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi in questo momento difficile e improvviso". Come gesto speciale, ha scritto "famiglia" in Maori, "whaanau".

Kingi Tuheitia era visto come una forza unificatrice per la comunità Maori indigena in Nuova Zelanda. I politici e il pubblico in generale hanno anche espresso le loro condoglianze sui social media.

