'Siamo così brave': L'astro nascente del golf svedese spera che la vittoria storica sia un momento di svolta per il gioco femminile

Chiedendo a gran voce tutto quello che c'era nella sacca da golf dello svedese, hanno agitato con entusiasmo le penne nella speranza di ottenere un autografo. Grant ha risposto con entusiasmo, firmando qualsiasi cosa, dai cappelli alle palline da golf.

Era un'euforia degna di un risultato storico: La Grant era appena diventata la prima vincitrice di sempre del DP World Tour con la sua vittoria all'evento Scandinavian Mixed del 12 giugno.

E come se la storia non bastasse, lo ha fatto in modo dominante, dominando il campo di 156 giocatori. Il miglior risultato del fine settimana (otto sotto 64) nella giornata finale ha confermato la vittoria, con un punteggio di 24 sotto il par che ha permesso alla Grant di concludere con nove colpi di vantaggio sul secondo classificato Marc Warren e sul collega svedese Henrik Stenson, e con 14 colpi di vantaggio sulla seconda giocatrice, Gabriella Cowley.

La vittoria è stata resa ancora più dolce dal fatto che si è trattato di una vittoria in casa, in tutti i sensi. Il fidanzato Pontus Samuelsson ha fatto da caddie, con amici e parenti a sostenere il pubblico svedese in estasi.

"L'atmosfera che si respirava lì, l'ho percepita", ha detto Grant alla CNN Sport. "Ho pensato che fosse solo perché venivo da lì, ma dopo essermi seduto in macchina mentre tornavo a casa, ho visto telefonate sui social media, giornalisti che mi raggiungevano - tutto è cresciuto... è un po' folle".

Lavittoria di Minjee Lee all'US Women's Open una settimana prima aveva visto l'australiana aggiudicarsi 1,8 milioni di dollari, la più grande vincita nella storia del golf femminile. Tuttavia, i guadagni senza precedenti della Lee sono stati superati dal record di 3,15 milioni di dollari portati a casa dall'inglese Matt Fitzpatrick per aver vinto l'evento maschile appena una settimana dopo.

Con la sua storica vittoria che ha fatto notizia in tutto il mondo, la Grant è ottimista sul fatto che il suo successo aiuterà il gioco femminile a fare un altro passo avanti.

"Penso che molte persone si possano immedesimare nel golf femminile", forse anche più di quello maschile, ha detto, perché "loro [gli uomini] colpiscono così lontano e i campi non sono abbastanza lunghi".

Spero che abbia un qualche effetto sul fatto che la gente possa guardarci e vedere che siamo un gruppo di giocatrici così brave, che colpiscono la palla abbastanza lontano, la colpiscono abbastanza vicino, tengono i putt e segnano bene".

"Spero solo che più persone se ne rendano conto. E poi siamo più belli e anche più simpatici!". Grant ha aggiunto con una risata.

Passione professionale

Avendo compiuto 23 anni solo una settimana dopo la vittoria, la vittoria ad Halmstad ha segnato l'ultimo picco di quella che è stata un'ascesa fulminea per Grant da quando è diventata professionista nel 2021.

Tre vittorie in quattro mesi sul Ladies European Tour (LET) hanno contribuito a far schizzare la Grant al secondo posto nella classifica della Race to Costa del Sol, una stagione LET di 28 tornei che incoronerà un vincitore all'Andalucía Costa del Sol Open de España a novembre. Incredibilmente, è in testa al gruppo di inseguitori nonostante abbia giocato il minor numero di eventi tra le prime nove giocatrici del Tour.

Mentre alcune giocatrici faticano a passare da dilettanti a professioniste, la Grant è riuscita a sopravvivere.

"Il mio ultimo anno da dilettante, ogni volta che uscivo dalla zona di vittoria, era come se non mi motivasse più", ha detto Grant.

"La sensazione che ora sto giocando per soldi, che è la mia vita, all'improvviso mi fa sentire come se non fosse importante [uscire dalla zona]. Se riesco a fare un birdie sull'ultimo colpo, posso comunque guadagnare di più che se non lo facessi".

L'unica giocatrice che ha superato la Grant nella Race to Costa del Sol è l'amica d'infanzia Maja Stark. Compagne di squadra nella nazionale svedese fin da giovani e studentesse della stessa scuola superiore, le due condividono uno stretto legame.

"Faccio sempre il tifo per lei e spero che lei faccia lo stesso per me, e so che lo fa", ha detto Grant.

"È bello avere accanto qualcuno che conosce la situazione in cui ti trovi e con cui poter parlare di cose che gli altri non riescono a capire o semplicemente non capiscono".

Sogni svedesi

La loro amicizia non ha impedito alla Grant di dichiarare che il desiderio di inseguire e battere la Stark in Spagna è uno dei suoi principali obiettivi stagionali.

Con Johanna Gustavsson che segue la Grant, un trio tutto svedese in vetta alla Race to Costa del Sol riflette il dominio del paese nordico nel LET e la crescita del golf in Svezia, che ha già prodotto una leggenda di questo sport.

Con Annika Sorenstam, Grant ha un modello imponente. La Sorenstam, cofondatrice dell'evento Scandinavian Mixed, ha costruito una delle più grandi carriere nella storia del golf femminile con 10 trionfi nei major e 72 vittorie nei tornei LPGA prima del suo ritiro professionale nel 2008.

Grant cita due ragioni per il recente aumento delle giocatrici di alto livello nel Paese: gli investimenti e gli sforzi della Federazione svedese di golf per far crescere il gioco e, paradossalmente, il rigido clima nordico.

Poiché le condizioni di neve accorciano la stagione golfistica nel Paese, le giocatrici svedesi devono impegnarsi al massimo per massimizzare l'allenamento, e la Grant ha dedicato il tempo di pratica "perso" ad altre attività utili per il suo gioco, come la palestra.

"Non possiamo giocare 12 mesi all'anno, il che ti fa venire un po' di pelle dura", ha spiegato. "Ci sono zero gradi, devi solo uscire e colpire i wedge o qualsiasi cosa tu abbia bisogno di allenarti".

Con la sua storica vittoria nell'evento Scandinavian Mixed, sembra che questo atteggiamento stia dando i suoi frutti, aiutando la Grant nella sua missione di far crescere questo sport e di fungere da modello, non solo per le donne ma per tutti coloro che giocano.

"Se questa vittoria può essere d'aiuto a qualcuno o dare a qualcuno un po' di motivazione in più, ne sono felice", ha detto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com