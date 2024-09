Si verifica un'interruzione nella fabbrica Samsung nel sud dell'India

A Samsung, c'è qualche turbolenza a causa di uno sciopero in un importante fabbrica indiana. Per il secondo giorno consecutivo, oltre 300 dipendenti hanno intrapreso un'azione di protesta martedì, chiedendo salari migliori e condizioni di lavoro.

Questa fabbrica è una delle due strutture di Samsung in India, gestite dal gigante sudcoreano. Circa 1.800 persone lavorano qui, producendo articoli elettronici. Nonostante le sue dimensioni, contribuisce per il 20-30% dei guadagni annuali di Samsung in India, secondo due fonti interne. Lunedì, circa metà della produzione giornaliera della fabbrica è stata influenzata dallo sciopero.

L'azienda non ha rilasciato commenti quando contattata. Come principale marchio di elettronica per i consumatori in India, Samsung considera il subcontinente un mercato vitale.

