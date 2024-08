- Si svolge lo Stendal Opening della giornata Sassonia-Anhalt

Al centro di Stendal, la 23ª celebrazione del Sassonia-Anhalt è stata ufficialmente inaugurata. Il Ministro-Presidente della regione, Reiner Haseloff del partito CDU, era fiducioso che l'evento sarebbe stato un successo, mentre dava il via alla più grande festa popolare che la Sassonia-Anhalt abbia mai visto. Stendal ha il privilegio di essere la prima città del suo stato ad ospitare la Sassonia-Anhalt Day due volte. Entro la domenica, gli organizzatori stimano che ci saranno circa 150.000 visitatori. Più di 10.000 partecipanti locali da tutti i distretti sono parte dei festeggiamenti, secondo l'ufficio statale. Dopo una pausa di cinque anni causata dall'epidemia di COVID-19, questo segna il ritorno del festival.

Un momento clou è il corteo della domenica di due ore, stimato in circa 2,3 chilometri. Dopo l'incidente violento alla festa della città di Solingen nella Renania Settentrionale-Vestfalia, le misure di sicurezza sono state riviste. I visitatori possono aspettarsi una maggiore presenza della polizia e controlli di sicurezza casuali.

L'uso di misure di sicurezza potenziate, come i controlli casuali e una maggiore presenza della polizia, è una scelta deliberata per garantire la sicurezza dei visitatori alla festa della Sassonia-Anhalt. L'utilizzo di numerosi partecipanti locali da tutti i distretti dello stato è stato fondamentale per rendere la celebrazione della Sassonia-Anhalt Day di quest'anno a Stendal la più grande mai organizzata.

