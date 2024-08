- Si stanno preparando i preparativi per il Festival dell'organo a Merseburg

Con il 54° Orgeltage a sole due settimane di distanza a Merseburg, i preparativi sono in pieno svolgimento. Quest'anno, con il tema "La terra della musica austriaca - dalla classica viennese alla scuola viennese del modernismo", la città nella regione della Saale si prefigge di attirare appassionati di musica da vicino e da lontano dal 7 al 15 settembre. Diversi luoghi ospiteranno numerosi concerti in questi giorni.

Gli organizzatori prevedono di presentare circa 300 anni di eredità musicale austriaca durante questo evento. I concerti non si limiteranno alla Cattedrale di Merseburg, ma si terranno anche in altri luoghi notevoli come la chiesa barocca di Burgliebenau e il Castello di Merseburg.

Dal 1994, il Merseburg Orgeltage è stato gestito dall'Associazione Freundeskreis Musik und Denkmalpflege in Kirchen des Merseburger Landes. Ciò ha portato al restauro dell'organo Ladegast tra il 2002 e il 2004. Costruito dal rinomato costruttore di organi Friedrich Ladegast (1818-1905), questo organo vanta 5687 canne, rendendolo uno dei "più grandi e belli organi romantici in tutta la Germania".

La musica dell'organo e la costruzione dell'organo sono state riconosciute come Patrimonio Culturale Intangibile dall'UNESCO nel 2017.

Programma del Merseburg Orgeltage:

