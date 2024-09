Si sta verificando una forte pioggia, ma in quale luogo?

ntv.de: Sembra che l'estate stia per finire - c'è ancora una possibilità?

Bjoern Alexander: Non almeno fino al weekend. Invece, ci troviamo di fronte a qualche condizione meteorologica estrema insolita.

Cosa sta succedendo qui?

Da un lato, una forte tempesta invernale si sta sviluppando sopra i 1500 metri nelle Alpi. Dall'altro, piogge abbondanti e rischio di inondazioni per la Germania.

Perché questo improvviso cambiamento meteorologico?

Lo scorso weekend le temperature hanno superato i 30 gradi, ma all'inizio della settimana ci è stata una brusca diminuzione a causa di una fredda aria da "Yonca". Ora, un'altra fredda aria da "Zilan" sta arrivando: portando forti venti di tempesta alle Isole Britanniche e causando scontri con le Alpi durante la notte di mercoledì e giovedì. Nel frattempo, un altro sistema di bassa pressione si sta sviluppando su Genova e Nord Italia, mescolando aria fredda dal nord con aria calda e umida dal Mediterraneo surriscaldato.

Quali sono i rischi coinvolti?

L'attenzione principale è sulla precipitazione, sotto forma di neve sopra i 1500 metri. Anche nelle valli più alte fino a 1200-1300 metri, la neve potrebbe cadere con le temperature adeguate. Quindi, escursionisti e sciatori, state attenti! Potrebbe essere pericoloso. Inoltre, nelle zone sopra i 1500-2000 metri, sono previste consistenti nuove accumulazioni di neve.

Quanta neve ci si può aspettare?

Nelle zone in ombra del vento delle Alpi, potrebbe esserci da 50 a 100 centimetri - alcuni modelli prevedono anche molto di più. Sopra i 2 metri non è fuori questione. Aggiungi venti vivaci a tempesta, cumuli di neve e un rischio di valanghe aumentato, e si possono aspettare condizioni stradali invernali sulle strade e sui passi più alti.

A quali quantità di pioggia dovrebbero prepararsi le aree più basse?

La posizione e l'intensità sono ancora ampiamente variabili nelle valutazioni dei computer meteorologici. Tuttavia, è un fatto che il sistema di bassa pressione dal Nord Italia si sposterà sopra le Alpi verso nord-est. Una situazione detta "Vb", caratterizzata da piogge estremamente intense e difficile da prevedere. Secondo i calcoli recenti, per esempio, il sud e il sud-est della Germania potrebbe essere stato gravemente colpito già da venerdì. Con più di 200 litri per metro quadrato, ci sarebbero rischi di inondazioni e straripamenti, anche catastrofici.

Qual è l'attuale previsione per la Germania?

Fino a lunedì mattina, potrebbero esserci tra i 60 e i 250 litri per metro quadrato, a seconda del modello. La regione della Berchtesgadener Land, la Foresta Bavarese e la Sassonia Orientale potrebbero essere le più colpite. Ciò rappresenterebbe ancora una situazione critica o pericolosa nel peggiore dei casi. Ma la maggior parte dei modelli meteorologici non indica più le piogge più intense nella nostra regione.

Dove il danno sarebbe peggiore allora?

La risposta a questa domanda è ancora incerta e dipende dallo sviluppo futuro della situazione meteorologica.

Le stime attuali suggeriscono che l'Austria, la Repubblica Ceca e la Polonia sarebbero le più colpite. In scenari estremi, i modelli prevedono da 300 a 400 litri per metro quadrato. Se ciò accadesse, anche l'Elba sarebbe interessata tramite straripamenti dalla Repubblica Ceca.

Riguardo alle quantità di pioggia: come si confrontano queste cifre?

Berlino riceve solitamente circa 600-650 litri per metro quadrato all'anno, mentre Colonia ne riceve circa 800. Durante l'inondazione della Valle dell'Ahr nel luglio 2021, le quantità locali sono state comprese tra 100 e 200 litri per metro quadrato. La pioggia più intensa in 24 ore è stata registrata a Zinnwald-Georgenfeld in Sassonia durante una situazione meteorologica "Vb" l'12 agosto 2002, con 312 litri per metro quadrato. Questo serve come promemoria delle potenzialità di queste condizioni meteorologiche e delle conseguenze devastanti che possono avere.

