- Si sta riprendendo da un incidente in bicicletta ad Olympia.

**Non affrettiamo le cose: Nina Dobrev (35) fa passi piccoli nella sua riabilitazione. A maggio, la star di "The Vampire Diaries" si è fratturata il ginocchio sinistro in un incidente in moto. In un aggiornamento sulla sua riabilitazione a "Entertainment Weekly" e alla rivista "People", riferisce progressi ma afferma anche: "Abbiamo ancora molta strada da fare". Per distrarsi, ha recentemente visitato i Giochi Olimpici di Parigi - naturalmente, con il suo compagno e tre volte campione olimpico Shaun White (37).

La prima uscita in moto si ritorce contro di lei

La nativa bulgara è stessa molto sportiva. E dal momento che è legata al tre volte campione olimpico di snowboard, gli sport fanno probabilmente parte della sua routine quotidiana. Così, a maggio, si è avventurata in un terreno sportivo che avrebbe dovuto evitare. È salita su una cosiddetta moto da cross e si è fratturata il polso e il ginocchio. "Ho perso il controllo mentre facevo una ruota posteriore, ho dato troppo gas e sono atterrata sulla gamba sinistra. Poi la gamba si è spezzata al ginocchio". La ACL e il menisco di Dobrev sono stati strappati e ha iniziato una fase di riabilitazione di mesi.

"Abbiamo ancora molta strada da fare"

Sono passati più di tre mesi e mezzo dall'incidente e Dobrev sta ancora recuperando. "Penso di stare andando abbastanza bene", ha detto alla rivista "People" mercoledì. "Sono un po' avanti rispetto alla tabella di marcia per quanto riguarda la guarigione, ma è ancora un processo molto lungo". I suoi medici sono "sorpresi" dal suo progresso finora. Allo stesso tempo, non si rendeva conto che la riabilitazione potrebbe richiedere fino a un anno: "Abbiamo ancora molta strada da fare", ha detto. "E spesso le persone si feriscono di nuovo a questo punto del processo di riabilitazione perché si sentono bene. E poi iniziano a fare cose normali. Devo ricordare a me stessa che sono ancora in riabilitazione e ho ancora un po' di tempo davanti a me".

Una fuga dalla riabilitazione con Shaun White a Parigi

Con queste prospettive, un po' di cambiamento di passo fa bene, Dobrev e il suo compagno Shaun White devono aver pensato. Così, l'attrice e la mega-atleta hanno fatto le valigie e le stampelle e sono andati a vedere alcune competizioni ai Giochi Olimpici di Parigi. Tra le molte celebrità attualmente a Olympia, la coppia che sta insieme dal 2020 è stata anche avvistata. Naturalmente, Dobrev, che è ancora handicappata, ha anche raggiunto i suoi limiti qui e si è appoggiata al gentiluomo Shaun White: "A Parigi, molte strade sono chiuse per le Olimpiadi. Quindi devi camminare da un

Leggi anche: