Si sta facendo buio": "Good Night Oppy" racconta la morte improvvisa di un rover su Marte

L'allegro motivetto era la canzone di risveglio del rover, suonata al Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California. Così come la NASA usa una canzone per svegliare gli astronauti ogni giorno che trascorrono nello spazio dagli anni '60, il team del rover Opportunity ha iniziato i suoi turni giornalieri con una canzone che ha creato l'atmosfera per il viaggio di "Oppy".

Ma una tempesta all'orizzonte ha cambiato tutto.

Per oltre un decennio Oppy ha affrontato tempeste di polvere, brillamenti solari, trappole di sabbia, raggi cosmici, quasi collisioni e rigidi inverni marziani durante l'esplorazione del pianeta rosso. Nel 2018, tuttavia, il suo team è stato in grado di riconoscere i segni dei "capelli grigi": un calo della memoria, il desiderio di dormire, l'artrite nel braccio robotico.

Tuttavia, i membri del team della missione continuavano a considerarla il loro rover fortunato, invincibile. Dopotutto, Oppy era stato progettato per una missione di 90 giorni, ma aveva superato tutte le aspettative e sopravviveva alla sorella gemella, Spirit, di circa sette anni.

Questa tempesta era diversa. È cresciuta rapidamente di dimensioni, circondando il pianeta e bloccando il sole.

L'ultimo messaggio del rover a energia solare al controllo della missione si è tradotto in questo modo: "La mia batteria è scarica e si sta facendo buio".

Questo capitolo è solo l'inizio del documentario, disponibile in streaming su Amazon Prime il 23 novembre. Il film ripercorre il viaggio dei due rover gemelli e delle persone che hanno dedicato loro la vita, dall'ideazione all'ultima trasmissione.

Il film illumina la speranza dell'esplorazione spaziale e cattura il legame emotivo tra gli esseri umani e gli ambasciatori robotici che esplorano per nostro conto.

Il regista Ryan White ha messo insieme decenni di filmati provenienti dagli archivi della NASA con effetti fotorealistici e animazioni della Industrial Light & Magic, la famosa società di effetti visivi fondata da George Lucas, e con la voce narrante dell'attrice Angela Bassett. Il documentario colloca lo spettatore su Marte insieme ai due rover che si muovono ai lati opposti del pianeta rosso.

"Anche se la navicella era robotica, la missione era umana", ha dichiarato Doug Ellison, responsabile del team di ingegnerizzazione della telecamera del rover Curiosity al JPL, che ha lavorato anche alla missione di Opportunity.

Robot gemelli

Quando gli ingegneri della NASA costruirono e testarono i due rover gemelli all'inizio degli anni 2000, si resero subito conto che i robot non avrebbero potuto essere più diversi. Secondo i membri del team, Spirit era la caparbia regina del dramma, mentre Opportunity era il più ambizioso. Spirit era testardo e si sforzava di superare gli stessi test che Opportunity superava con disinvoltura. Le loro personalità sembravano umane come il loro progetto.

I rover sono stati costruiti per cercare prove dell'esistenza di acqua su Marte. Entrambi sono stati lanciati nel 2003 all'interno di gusci protettivi a bordo di razzi Delta e sono atterrati nel 2004 sui lati opposti del pianeta rosso. I primi 90 giorni della missione sono passati e il team del JPL ha capito che i due rover erano pronti per altre avventure.

Esplorare Marte: 15 anni di Opportunity su Marte

Insieme, le scoperte di Spirit e Opportunity avrebbero riscritto i libri di testo con nuove informazioni sul pianeta rosso e sul suo intrigante passato acquatico - ed entrambi si sono cacciati in ogni sorta di guaio tra una scoperta e l'altra, come rimanere bloccati nella sabbia e quasi precipitare dai fianchi di crateri ripidi.

I legami tra i membri del team e i rover si sono rapidamente rafforzati, nonostante l'enorme distanza tra la Terra e Marte, rendendo ancora più difficile il momento in cui il viaggio di Spirit si è concluso nel 2011 e Opportunity si è spento nel 2018. C'era la speranza che entrambi i rover si "svegliassero" fino alla fine.

"Il modo in cui la missione (Opportunity) si è conclusa è stato molto improvviso", ha detto Ellison alla CNN. "Abbiamo avuto un rover molto felice e in salute per una settimana, e poi è arrivata questa tempesta di polvere che ha portato via tutto. ... Si può definire una morte in famiglia. È stato molto improvviso, è stato molto traumatico. E rivederlo è stato davvero gratificante dal punto di vista emotivo".

Migliaia di persone hanno lavorato su ogni aspetto dei rover, dandogli vita e facendoli girare su Marte più a lungo di quanto ci si aspettasse.

"Quello a cui stiamo davvero dicendo addio è il lavoro di squadra che si concentra su questo robot e la possibilità di lavorare con un gruppo di persone straordinarie", ha detto Ellison.

Dare vita a "Oppy

Il processo creativo del film è iniziato nel marzo 2020, alla vigilia della pandemia.

White, che si è autoproclamato "geek dello spazio", è cresciuto negli anni '80 e ha seguito le missioni spaziali. Il progetto è diventato il suo "salvavita, potendo lavorare a qualcosa di così gioioso in un periodo così buio", ha detto.

Industrial Light & Magic si è assunta il compito di dare vita a Marte in un modo che non era mai stato visto prima su pellicola. Ripresa per ripresa, i membri del team ILM hanno collaborato con la NASA per confermare che ciò che veniva rappresentato era fedele all'esperienza dei rover.

Il risultato finale è quanto di più vicino possa esistere alla superficie di Marte, con angoli di ripresa che sembrano girati sul pianeta rosso stesso.

"La ILM ci ha insegnato che si può fare tutto questo rispettando i vincoli della realtà: attraverso le lenti, l'illuminazione e l'angolazione delle telecamere del robot, che erano i suoi occhi", ha detto White.

Le missioni di Spirit e Oppy sono terminate, ma l'esplorazione di Marte continua oggi attraverso i rover di nuova generazione come Curiosity e Perseverance. Quest'ultimo è stato lanciato nel luglio 2020 mentre White lavorava al documentario.

I primi campioni marziani raccolti da Perseverance arriveranno sulla Terra nel 2030 e potrebbero contenere prove di vita - se mai è esistita sul pianeta rosso.

"Tutte queste missioni, come una cadenza, sono il precursore dell'invio di esseri umani sul pianeta per continuare l'avventura in futuro", ha detto Ellison. Spero che la prossima generazione di ingegneri ed esploratori, persone come la mia bambina di 4 anni, possano vedere documentari come questo e pensare: "Voglio fare anch'io qualcosa del genere. Voglio far parte di un'avventura come questa'".

Aggiungi alla coda: Altro su Marte

Guarda: "The Mars Generation" (2017)

Aspiranti astronauti adolescenti esplorano il curriculum dello Space Camp della NASA a Huntsville, in Alabama, mentre inseguono il sogno di viaggiare su Marte un giorno. Gli esperti si esprimono anche sulla storia e sul futuro della NASA e sulla praticità di colonizzare un altro pianeta, rivelando che il primo viaggio umano su Marte è più vicino di quanto si possa pensare.

Guarda: "The Martian" (2015)

Basato sul romanzo di Andy Weir, l'ottimistico film di fantascienza di Ridley Scott segue un astronauta bloccato che deve trovare modi intelligenti per sopravvivere sull'arido Marte con solo poche provviste e nessun modo per contattare la Terra.

Guarda: "The Expanse" (2015-2022)

Ambientata in un futuro in cui gran parte del sistema solare è stato colonizzato dall'umanità, la serie televisiva di sei stagioni (e una serie di nove romanzi di James S.A. Corey) segue un detective incallito e un capitano di nave disonesto che indagano sul caso di una giovane donna scomparsa. Correndo attraverso i pianeti, scoprono segreti sulle loro insolite condizioni di vita.

Leggere: "Marte in movimento: Spirit, Opportunity e l'esplorazione del Pianeta Rosso" (2005)

Steven Squyres, mission manager del Mars Exploration Rover Project, racconta la storia dell'atterraggio dei due rover gemelli nel 2004. Con i numerosi contrattempi che hanno caratterizzato l'inizio della missione e la corsa contro il tempo per terminare la costruzione dei due rover prima del lancio, Squyres offre ai lettori un posto in prima fila e le sue intuizioni da esperto sulle prime scoperte dei rover.

Guarda: "Apollo 11: Edizione dei primi passi" (2019)

Pubblicato 50 anni dopo la missione Apollo 11 della NASA, questo documentario acclamato dalla critica racconta gli ultimi momenti di preparazione nel 1969 che hanno portato all'atterraggio del primo essere umano sulla Luna. Con le missioni Artemis attualmente in corso che prevedono l'atterraggio della prima donna e della prima persona di colore sulla Luna nel prossimo decennio, la NASA spera che ulteriori scoperte lunari portino infine il primo essere umano a mettere piede su Marte, rendendo le scoperte della storica missione Apollo 11 più importanti che mai.

Taylor Nicioli ha contribuito a questa storia.Immagine in alto: Gli artisti degli effetti visivi che hanno lavorato al film hanno studiato come la sabbia marziana si muove nel vento, come la luce si diffonde attraverso la sottile atmosfera marziana e come appare la superficie del pianeta all'alba e al tramonto.

