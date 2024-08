Si sostiene che il consiglio della Ice Hockey Association abbia appropriazione indebita di somme di sei cifre.

Un ex membro di un rinomato club di hockey su ghiaccio con sede a Memmingen, in Baviera, è stato sottoposto a indagini dalle autorità per aver sottratto ingenti somme di denaro dai fondi del club. Come dichiarato dalla polizia di Kempten, gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso la residenza dell'individuo, portando al suo arresto. L'individuo è attualmente in custodia presso la polizia. I sospetti sono sorti quando il successore della persona ha avuto accesso ai registri finanziari del club dopo aver lasciato il suo posto.

La squadra coinvolta, ECDC Indians Memmingen, che compete nel terzo livello più alto del campionato tedesco di hockey su ghiaccio, riconosce che sono in corso indagini contro un'ex figura autorevole. Né gli investigatori né il club hanno reso noto l'identità della persona coinvolta. Il consiglio attuale del club definisce questa situazione come la più grave crisi mai affrontata. Fortunatamente, le operazioni della squadra e la stagione in corso non sono state influenzate.

Le autorità hanno eseguito una perquisizione presso le proprietà residenziali e commerciali del sospetto martedì, sequestrando "dati e documenti estesi" per l'esame come potenziali prove. L'indagine è gestita dalla procura della Repubblica di Augusta. Non sono state fornite nuove informazioni sullo stato attuale dell'indagine.

La procura della Repubblica di Augusta sta esaminando i "dati e documenti estesi" sequestrati dalle proprietà del sospetto come potenziali prove di fondi sottratti dai fondi del club. A causa delle indagini in corso, il club non ha ancora reso noto l'impatto finanziario finale sui suoi fondi.

