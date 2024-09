Si sostiene che i detenuti politici svolgano compiti per il politico dell'AfD Jörg Dornau?

Il rappresentante dell'AfD della Sassonia Jörg Dornau spesso suscita controversie con la sua impresa bielorussa "Zybulka-Bel". Di recente, il parlamento della Sassonia ha inflitto una multa di circa 20.862 euro per non aver rivelato il suo coinvolgimento nella società. Ora, un individuo bielorusso sotto lo pseudonimo di "Andrei" sta avanzando severe accuse contro Dornau.

In un'intervista con il medium dell'opposizione bielorussa "Reform", "Andrei" afferma di essere stato costretto a lavorare come prigioniero in una fattoria di cipolle di oltre 1500 ettari vicino alla città di Lida nel febbraio 2024. I giornalisti di RTL e ntv hanno incontrato l'individuo, che è in realtà Sergei Tscharnjak, in Polonia.

Tscharnjak è caduto in disgrazia con il regime bielorusso a causa della sua condivisione, commento e like di post di figure dell'opposizione sui social media. Il musicista di 60 anni di Lida ha scontato un totale di 45 giorni in un campo di lavoro per le sue azioni.

Organizzare cipolle prima di tornare in una cella per cinque persone

Secondo Tscharnjak, ha svolto lavoro obbligatorio in una discarica nel 2023, durante il suo secondo periodo di detenzione. La sua terza detenzione nel 2024 lo ha visto lavorare nella fattoria di cipolle "Zybulka-Bel" del politico dell'AfD Jörg Dornau.

Con circa 30 altri prigionieri, Tscharnjak è stato trasportato nelle proprietà della fattoria dalla polizia. Solo quelli incarcerati per motivi politici avevano le mani legate, riferisce. Il campo di cipolle si trovava vicino alla città di Lida, ai margini del villaggio di Sukhvalnya.

Tscharnjak ha lavorato nei vestiti in cui è stato arrestato, senza giacca calda o abbigliamento da lavoro. "Non abbiamo mai ricevuto pasti mentre lavoravamo. Abbiamo fatto colazione solo nel campo di lavoro e il pasto successivo era la sera", ricorda.

Le sue responsabilità includevano la selezione delle cipolle immagazzinate per dimensione e la valutazione per la marcescenza. "Selezionavamo le cipolle per dimensione e le trasportavamo su un camion che le raccoglieva". despite the challenging working conditions, Tscharnjak viewed the farm work as an improvement over his prison experience. After a day of labor at the onion farm, he returned to a two-person cell, where he lived with four other inmates. They shared two materassi.

He recalls the forced labor on the farm positively. He earned around five euros daily for his farm work, but the prison deducted meal expenses and never paid him the remaining balance.

"Tedesco alto, robusto, calvo"

Dornau è stato membro del parlamento statale della Sassonia per l'AfD dal 2019. È il portavoce della politica agraria del gruppo parlamentare. Dornau afferma di aver ricevuto una formazione come specialista delle piante nella DDR. Dopo la riunificazione, ha ampliato la sua istruzione per diventare un "agricoltore certificato dallo stato". Nel 1995, ha completato il suo master. Dal novembre 2023, è il direttore della Zwiebel-Farm in Bielorussia, secondo i dettagli disponibili sul sito del parlamento statale della Sassonia. Nel 2022, ha candidato senza successo alla posizione di amministratore del distretto di Lipsia. Alle elezioni statali di settembre 2023, non è riuscito a ottenere un mandato diretto a Lipsia, ma è stato rieletto al parlamento a Dresda attraverso la lista di stato.

Sergei Tscharnjak sostiene che Dornau ha visitato personalmente il sito "Zybulka-Bel" nel febbraio 2023. Lo ha identificato come "l'alto, robusto, calvo tedesco" un giorno, afferma. Dornau è arrivato in un minivan bianco con targa di Lipsia e ha interagito con i suoi dipendenti, ma non con i prigionieri. Tscharnjak afferma di poter riconoscere e identificare il politico dell'AfD dalle foto. Le indagini di RTL e ntv hanno rivelato che Dornau ha viaggiato in Bielorussia nel minivan bianco con targa di Lipsia più volte negli anni e che è stato elencato nei database del governo bielorusso. Dornau utilizza anche questo veicolo per le sue attività di campagna elettorale in Germania.

Tscharnjak è convinto che Dornau doveva sapere del lavoro dei prigionieri nella sua fattoria. "Deve averlo saputo. La sua azienda ha un contratto con la polizia. Hanno trasportato i lavoratori lì. Certo che lo sapeva", ragiona. Sergei Tscharnjak non ha foto del suo lavoro nella fattoria di Zwiebel. Al suo arrivo, il suo telefono è stato confiscato dalle autorità, come per tutti i prigionieri. Tscharnjak ha fornito ai giornalisti diversi documenti del tribunale durante il loro incontro, che confermano il suo arresto a dicembre 2023. Questi dettagli coincidono con i resoconti dell'organizzazione per i diritti umani bielorussa Viasna, che ha anche riferito dell'arresto di Tscharnjak nello stesso mese. Viasna sottolinea che il lavoro forzato per i prigionieri politici è una comune tattica di repressione utilizzata dal regime di Lukashenko in Bielorussia.

Un regime con cui Jörg Dornau sembra avere un rapporto confortevole. All'interno dell'AfD, è noto come un politico di destra con simpatie pro-Russia. Il 13 febbraio 2022, solo alcuni giorni prima che l'invasione russa dell'Ucraina iniziasse, ha condiviso una foto del leader russo Vladimir Putin in divisa militare sul suo profilo Facebook con la didascalia: "Un leader eccezionale. Non si può fare a meno di ammirare il popolo russo per questo". Inoltre, Dornau mantiene una solida relazione con il leader dell'AfD della Turingia Björn Höcke.

Per anni, Dornau è stato un visitatore frequente della Bielorussia. I registri dei database del governo bielorusso dal 2019 al 2021 mostrano 21 casi in cui i dettagli personali di Dornau sono stati registrati durante gli controlli e gli ingressi. I post sui social media di Dornau sui suoi viaggi in Bielorussia corrispondono alle informazioni nei database bielorussi.

Quando il parlamento ha imposto una multa all'inizio di agosto, Rico Gebhardt, presidente del gruppo di sinistra, ha dichiarato: "È impossibile per chiunque andare semplicemente nel regime oppressivo della Bielorussia e aprire una fattoria, figuriamoci per qualcuno dalla Germania. Ci vogliono contatti, numerose discussioni preparatorie e allineamento politico con il regime lì".

Sembra che i contatti dell politico dell'AfD con la Bielorussia arrivino fino al circolo interno del dittatore Lukashenko. Da questi circoli, avrebbe ottenuto assistenza per le sue imprese nel paese. Il 22 settembre 2020, Dornau e il suo socio in affari e amico di Lipsia, Yuriy Kunitski, hanno incontrato il governatore bielorusso Vladimir Karanik. Sotto Lukashenko, ha servito come Ministro della Salute fino ad agosto 2020. Poco dopo l'incontro, Dornau ha stabilito la società "Zybulka-Bel" in Bielorussia il 1 ottobre 2020.

La moglie di Dornau visita regolarmente la Bielorussia, compresi i viaggi a Lida. Sul suo account Instagram personale, condivide foto di uscite sociali, barbecue e serate con amici e famiglia in città e dintorni con i suoi due cani. Ha numerosi contatti nel paese, ma non è dimostrato che Dornau la accompagni in ogni escursione. Dornau non ha risposto alle richieste scritte di RTL e ntv o ha risposto alla loro chiamata. Dornau era assente dalla seduta del parlamento statale della Sassonia ieri.

Sergej Tscharnjak è riuscito a sfuggire agli arresti del regime di Lukashenko e ora si sente al sicuro in Polonia. Tuttavia, il vedovo è preoccupato per i suoi figli adulti in Bielorussia. Teme che i tentativi di sopprimere e intimidire i sostenitori dell'opposizione attraverso arresti e detenzione si intensificheranno di nuovo prima delle elezioni dell'anno prossimo. Dopo tutto, il dittatore Lukashenko sta pianificando di candidarsi di nuovo. Condannare arbitrariamente i prigionieri politici potrebbe farli lavorare nuovamente nelle imprese agricole.

