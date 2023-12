Si sono conosciuti su una passeggiata a Nizza. Ora questa coppia si guadagna da vivere viaggiando in un mondo di suoni

Nel frattempo, il tedesco Marcel Gnauk e un amico si trovavano a Nizza per partecipare al Crossover Festival, una celebrazione della musica eclettica.

Camminando sulla Promenade des Anglais della città, Marcel notò Libby che brandiva una Hasselblad, una tradizionale macchina fotografica a pellicola di medio formato, e non poté fare a meno di avvicinarla.

"Adoro le vecchie macchine fotografiche, la Hasselblad è fantastica", ricorda di averle detto.

I due chiacchierarono della macchina fotografica e dei viaggi, e lui la invitò ad andare al festival musicale quella sera. Il giorno dopo Libby tornò negli Stati Uniti, ma i due rimasero in contatto.

Meno di un mese dopo Libby si è recata in Italia e lei e Marcel, che lavorava in Svizzera, si sono incontrati di nuovo.

"È stato allora che abbiamo capito che si trattava di qualcosa di speciale, di qualcosa di serio", racconta Libby.

Marcel è andato a trovare Libby a Los Angeles, dove lei lavorava nell'industria cinematografica dopo aver studiato cinematografia, e hanno viaggiato insieme per alcune settimane in California.

A quel punto hanno capito che volevano stare insieme e viaggiare per il mondo.

Così, Marcel tornò in Svizzera, Libby rimase a Los Angeles, lavorando per altri cinque mesi per risparmiare.

Hanno comprato un camper e nel gennaio 2015 Marcel ha incontrato Libby all'aeroporto di Zurigo.

"In meno di un anno abbiamo lasciato i nostri lavori e venduto tutto ciò che possedevamo", racconta Libby. Hanno poi trascorso quattro mesi in giro per l'Europa. Seguirono un viaggio in camper in Giappone, poi Bali, Taiwan, Cambogia e Malesia.

Negli anni successivi la loro passione è cresciuta, non solo per l'altro, ma anche per un mondo di suoni, registrati con i loro microfoni di alta gamma e condivisi sui loro social media.

La coppia ha trasformato un problema pratico di registrazione del suono per un video di viaggio che stavano girando in Cambogia in un'attività a tempo pieno che sostiene la loro vita da nomadi digitali. Ma c'è voluto del tempo prima che scoprissero la loro vocazione.

Tutto è diventato vivo

Nei primi anni della loro relazione, condividere le loro esperienze di viaggio online è diventato parte della loro routine.

Libby è abile nell'uso della macchina fotografica. Ma hanno faticato a trovare un obiettivo.

"Libby e Marcel cercavano di diventare food blogger", ricorda Libby.

"È stato un disastro", aggiunge Marcel. "Ma è stata una buona esperienza di apprendimento", osserva Libby.

Poi, nella capitale cambogiana Phnom Penh, Libby ha filmato alcuni piccioni in volo che voleva utilizzare in un film. Ma non riusciva a catturare il suono dei loro battiti d'ali.

Hanno cercato su Internet, nelle librerie di suoni, ma non sono riusciti a trovare nulla di appropriato. Così Marcel prese un registratore audio da 100 dollari e andò alla ricerca del suono mancante da registrare.

Non trovò nessun piccione, ma riuscì a cambiare la direzione del futuro della coppia.

Marcel accese il registratore in una piccola zona di costruzione dove delle donne stavano spalando ghiaia, ascoltando attraverso un paio di cuffie economiche.

È rimasto impressionato non solo dai suoni della costruzione, ma anche dai canti dei monaci e dalle motociclette che passavano dietro di lui, suonando il clacson.

"Era come se il suono mi arrivasse in testa da tutte le parti", racconta Marcel. "Tutto è diventato vivo e da quel giorno fino ad oggi non ho mai smesso di registrare".

Una passione per il suono

Nei sei anni trascorsi da quella prima registrazione, Libby e Marcel hanno catturato audio in più di 25 Paesi, soprattutto in Asia, Europa e Nord America, trascorrendo mesi e mesi in ogni nazione.

Hanno sviluppato un setup di registrazione più sofisticato che comprende tecniche stereo, ambisoniche e binaurali, ma sempre abbastanza compatto da adattarsi al loro stile di vita itinerante.

Ciò ha significato investire in microfoni e registratori di alto livello per soddisfare la loro passione costante di condividere paesaggi sonori autentici da ogni luogo.

"Stiamo documentando il mondo attraverso i suoni", dice Libby. "Cerchiamo anche di essere una fonte di ispirazione per gli altri, affinché guardino i suoni in modo diverso".

Può essere una passione costosa. In genere, le apparecchiature di registrazione ad alta fedeltà si aggirano sulle migliaia di dollari per i singoli microfoni e registratori audio. Per esempio, uno dei loro kit di registrazione stereo che comprende microfoni di produzione tedesca costa circa 8.000 dollari.

Ma per Libby e Marcel non si tratta solo di attrezzature. Il loro obiettivo è quello di vivere realmente un luogo attraverso il suono.

Per esempio, si sono presi due giorni per visitare l'ormai nota spiaggia di sabbia nera islandese di Solheimasandur. Hanno fatto una camminata di due ore per arrivare e tornare portando con sé le loro attrezzature, trascorrendo fino a 10 ore ogni giorno a registrare sotto il vento e la grandine.

Uno dei ricordi preferiti è stato quello di registrare intorno all'iconico relitto di un aereo Douglas della Marina degli Stati Uniti, atterrato di forza sulla spiaggia nel 1973.

"È stato semplicemente incredibile il suono, il modo in cui il metallo si rompe con il vento", racconta Marcel.

A duecento metri dall'aereo abbandonato, le onde si infrangevano sulla spiaggia di sabbia nera.

"Il terrore dell'acqua. È qualcosa che si deve provare", aggiunge Marcel. "Se vai lì solo per scattare una foto e poi te ne vai, ti perdi molto".

Suoni liberi di usare

Libby e Marcel condividono queste esperienze attraverso Instagram(@freetousesounds) e il loro canale YouTube(Free To Use Sounds - Traveling for Sounds). Attraverso i loro post offrono non solo la loro passione e le loro esperienze di registrazione dei suoni, ma anche dettagli sull'attrezzatura e sulle tecniche che utilizzano.

Libby gira e monta i loro video su YouTube e gestisce il loro sito web(www.freetousesounds.com). Marcel si occupa della maggior parte delle registrazioni e dell'editing del suono, nonché dei post sui social media.

Attraverso il loro sito web offrono 500 librerie di suoni royalty-free. Di queste, 145 sono scaricabili gratuitamente.

Una passione diventa un'impresa

Marcel racconta che il momento "a-ha" è arrivato quando era seduto davanti al computer nel 2017.

Libby aveva aggiunto un pulsante per le donazioni al loro sito web e un creativo della post-produzione di Hollywood aveva donato qualche dollaro.

"Ho pensato: "Oh! Abbiamo appena guadagnato tre dollari!"" ricorda Marcel della loro prima donazione.

È stato allora che si è reso conto che altri condividevano la stessa passione per il suono ed erano disposti a pagare per averlo.

"Volevamo essere una fonte accessibile a tutti per scaricare i suoni", dice Libby.

Da questo inizio Libby e Marcel hanno sviluppato una suite di librerie di suoni premium da acquistare e di suoni da scaricare gratuitamente.

E sono ancora entusiasti di viaggiare in nuovi luoghi e registrare nuovi suoni.

"Non ci sembra di lavorare perché amiamo quello che facciamo", dice Marcel.

"So che tra cinque anni saremo ancora in viaggio e registreremo ancora suoni", aggiunge Libby.

Le sfide di una vita nomade

Per quanto riguarda gli svantaggi dello stile di vita nomade? Libby e Marcel non hanno una base e sono costantemente in viaggio. Hanno affrontato momenti difficili, arrivando quasi a non avere più soldi.

"Quando hai una casa base hai una routine più concreta", dice Libby. "Per noi è sempre in continuo cambiamento, quindi a volte ci vogliono più sforzi e più soldi".

"E abbiamo così tanti suoni arretrati", aggiunge Marcel, riferendosi alle loro registrazioni inedite. "È più eccitante registrare, essere nel presente piuttosto che stare seduti con le cuffie in studio".

Ma la coppia preferisce lavorare da sola, senza assistenza esterna.

"Non abbiamo nessun altro oltre a noi, siamo solo noi due", dice Libby. "Forse è un problema di fiducia, ma per noi sappiamo cosa possiamo fare".

Dove andremo dopo

Libby e Marcel hanno recentemente lasciato la Corea del Sud per continuare il loro viaggio in Malesia. Il loro prossimo grande progetto è quello di percorrere l'autostrada Panamericana dall'Alaska a Ushuaia, verso la punta meridionale del Sud America.

"Penso che andare in Antartide per registrare i suoni sarebbe un sogno. 'Whoosh, un ghiacciaio si stacca'", dice un sorridente Marcel.

Ma che si tratti di un viaggio transcontinentale o delle lande ghiacciate del continente più meridionale della Terra, la passione di Libby e Marcel per l'altro e per i suoni che registrano sarà sempre con loro.

E, come dice Marcel, "ci mettiamo 45 minuti per fare le valigie ed essere al prossimo aeroporto".

