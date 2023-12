Si sono conosciuti su un autobus Greyhound il giorno di Natale. Sono sposati da 60 anni

Era la sera del giorno di Natale del 1962. Ruth stava viaggiando in autobus Greyhound dalla casa dei suoi genitori a Olympia, Washington, alla sua casa di Seattle, Washington.

Aveva trascorso una giornata divertente e festosa con la sua famiglia. Ma Ruth lavorava il 26 dicembre e doveva tornare in tempo. Aveva 18 anni, era il suo primo lavoro e non voleva rischiare di arrivare in ritardo.

"Così ho preso l'autobus Greyhound, sono salita e mi sono seduta nel primo posto disponibile, che era accanto a questo giovane di bell'aspetto", racconta oggi Ruth alla CNN Travel.

"Mi sono subito addormentata e mi sono svegliata con la testa sulla sua spalla".

Ancora un po' stordita, Ruth è arrossita quando ha capito cosa era successo. Si è scusata con lo sconosciuto accanto a lei, si è raddrizzata la camicetta e ha cercato di recuperare la calma.

"Oh mio Dio, mi dispiace", disse.

Ma l'uomo ha respinto le sue scuse, ha sorriso e si è presentato.

Si trattava del ventunenne Andy Weller. Aveva preso l'autobus da Astoria, in Oregon, ed era diretto alla base militare di Fort Lewis, a Washington, dove era di stanza.

Andy aveva notato Ruth non appena era salita sull'autobus.

"L'ho guardata perché ho visto i suoi bellissimi capelli rossi", racconta oggi alla CNN Travel.

E se ne era accorto quando si era addormentata sulla sua spalla. Andy non sapeva cosa fare. Doveva svegliarla? Sarebbe stato scortese? E se avesse perso la fermata?

Quando il Greyhound raggiunse Nisqually Hill sulla Interstate 5, non troppo lontano da Fort Lewis, Andy diede una leggera spinta a Ruth.

"Mi ci è voluto molto tempo per trovare il coraggio, perché ero timido", ricorda. "Alla fine ho trovato il coraggio di dire almeno 'Ciao'".

Nei 20 minuti successivi, mentre l'autobus percorreva le strade alberate di Washington, Andy e Ruth fecero conversazione.

"Cominciammo a parlare tra di noi", racconta Ruth. "Era una cosa piuttosto frivola. Sai, 'Come ti chiami? E come stai? E dove stai andando?". E abbiamo scoperto che entrambi stavamo tornando al nostro posto di lavoro".

Non c'era abbastanza tempo per andare oltre queste presentazioni. Ma sia Ruth che Andy apprezzarono la conversazione e la reciproca compagnia.

Poi l'autobus si fermò a Fort Lewis.

"Questo sono io", disse Andy. Prese la borsa e stava per scendere, ma poi si fermò.

"Vogliamo scambiarci gli indirizzi?", propose. Ruth accettò prontamente.

"Così, mentre l'autobus si fermava a Fort Lewis, gli stavo dando il mio indirizzo", ricorda oggi. "L'autista dell'autobus era un po' seccato. Disse: 'Ho un programma da rispettare'".

I due sconosciuti si separarono, sperando entrambi che non fosse l'ultima volta che si incontravano.

Lettere e incertezze

Andy era un romantico. Quando scrisse a Ruth per la prima volta, si stava già chiedendo se lei potesse essere "quella giusta".

Ma poi venne a sapere, tramite la risposta di Ruth, che lei era fidanzata con un altro, un uomo che conosceva fin dall'infanzia.

"Era nell'aeronautica. Non l'avevo visto né frequentato per quasi un anno", spiega Ruth.

Quando Ruth ha incontrato Andy, aveva ancora tutte le intenzioni di sposare il suo amore d'infanzia. Ma non si è nemmeno fatta scrupoli a dare a Andy il suo indirizzo. Dopotutto, non c'era stato nulla di specificamente romantico nelle loro interazioni sull'autobus.

"Lui mi aveva chiesto il mio indirizzo e io avevo pensato che non c'era nulla di male a scrivere a qualcuno", racconta Ruth.

Ma Andy era meno sicuro della situazione.

"Non sapevo quale fosse il mio posto", dice oggi Andy. "L'avevo scartata".

Ma poi, di punto in bianco, il fidanzato di Ruth ha messo fine al fidanzamento.

"Mi ha lasciata, e alla fine è stata una cosa molto positiva", racconta.

Il suo ex fidanzato, a quanto pare, aveva conosciuto un'altra persona.

Ruth era più scioccata che sconvolta. Ricorda di essere entrata nel salotto del suo appartamento di Seattle e di aver condiviso la notizia con la sua coinquilina. La risposta della sua amica fu pragmatica.

"Mi disse: "Non te ne starai qui seduta nell'appartamento a non fare niente, a essere scontrosa e triste"", ricorda Ruth.

La coinquilina suggerì a Ruth di uscire con alcuni uomini che conoscevano a Seattle. Poi l'amica di Ruth si ricordò dell'uomo dell'autobus: Ruth avrebbe dovuto scrivere a Andy e dirgli che era single, insistette la coinquilina di Ruth.

"Mi disse: "Se non prendi una penna e non scrivi a questo tizio da cui hai ricevuto la lettera, farò venire questi altri ragazzi a portarti fuori ogni sera"", ricorda Ruth.

"Beh, io non ero una persona che usciva. Ogni sera non mi andava bene. Così scrissi la lettera".

"E così fece", dice Andy. "E così ci siamo messi insieme".

"Abbiamo corrisposto per un bel po'", dice Ruth. "Aspettavamo sempre con ansia le lettere".

Nelle lettere inviate avanti e indietro, Ruth e Andy si sono avvicinati.

"Condividevamo le cose che ci piaceva fare e gli obiettivi che stavamo cercando di raggiungere", racconta Ruth.

Dopo qualche settimana di corrispondenza, Ruth disse a Andy che stava pensando di tornare a Olympia, Washington, dove vivevano i suoi genitori.

Andy suggerì che avrebbe potuto aiutare Ruth a trasferirsi: sarebbe stata un'opportunità per rivederla e vedere se il loro legame epistolare si traduceva nella vita reale.

"Sono andato lì", racconta Andy. "Ho bussato alla porta e lei mi ha aperto. Il resto è storia".

La loro chimica è stata evidente fin da subito. Quasi subito Andy chiese a Ruth cosa avrebbe fatto il 22 agosto.

"Come faccio a saperlo?", rispose Ruth. "Perché?"

"Beh, pensavo che avremmo potuto sposarci quel giorno", disse Andy.

"Non è possibile", disse Ruth ridendo.

Ma mentre salivano insieme su un altro autobus Greyhound, questa volta in viaggio da Seattle a Olympia, Ruth si sentiva sempre più sicura di volere che Andy facesse parte della sua vita.

Questa certezza fu confermata solo quando "quasi a metà strada tra Seattle e Olympia, Andy iniziò a cantare per me", racconta Ruth.

"Mi ha cantato per quasi tutto il viaggio di ritorno e mi ha fatto una serenata".

Da allora, Andy veniva a trovare Ruth a Olympia ogni volta che poteva. E quando erano lontani, Andy e Ruth continuavano a scriversi lettere.

"Ci vedevamo ogni fine settimana, quindi gran parte delle nostre lettere consistevano in ciò che facevamo durante la settimana e in quanto ci mancavano", ricorda Ruth.

Nei fine settimana, Andy prendeva in prestito l'auto di un compagno dell'esercito, andava a prendere Ruth e si dirigevano a Squaxin Park, sul lungomare della città.

"Ci tenevamo per mano, camminavamo insieme e parlavamo insieme", dice Andy.

"Ho imparato a conoscerlo", dice Ruth. "E mi è piaciuto quello che ho visto".

Una proposta poco ortodossa

Il 4 luglio 1963, Ruth e Andy stavano trascorrendo le vacanze insieme quando all'improvviso Ruth consegnò a Andy una spessa busta bianca.

Era un invito a nozze. Andy fissò Ruth sconvolto.

"Mi chiedevo se stesse per sposare l'altro", racconta, riferendosi all'ex fidanzato di Ruth.

"Ho iniziato a leggerlo. E naturalmente ero un po' sconvolto, finché non sono arrivato alla parte in cui diceva che mi avrebbe sposato".

Ruth ha avuto l'idea quando un giorno, durante la settimana, era sola e pensava a Andy e all'idea di un futuro con lui. Lui aveva parlato di nuovo di matrimonio alcune volte.

"Ho pensato: "Amo davvero quest'uomo". Così andai in tipografia e feci stampare le partecipazioni di matrimonio", ricorda Ruth.

Ruth non aveva idea del luogo del matrimonio o di tutti i dettagli. Ma sapeva quando sarebbe stato celebrato. Non c'erano dubbi: il 22 agosto, la data che Andy aveva suggerito al loro secondo incontro.

Quando lei gli consegnò l'invito, Andy fu sopraffatto e poi felicissimo. Abbracciò forte Ruth.

E un paio di mesi dopo, il 22 agosto 1963, Andy e Ruth si sposarono a Olympia, Washington, nella chiesa che Ruth frequentava da bambina. Ruth prese il nome di Andy, diventando Ruth Weller.

La coppia estese l'invito a nozze a tutti i fedeli della chiesa locale. Si aspettavano circa 100 invitati, ma alla fine il numero si avvicinò a 200: tutte le persone che avevano visto Ruth crescere volevano essere presenti per brindare a lei e a Andy.

Grazie al numero crescente di invitati, il giorno stesso Ruth si rese conto di non avere abbastanza torta nuziale per tutti i partecipanti. Dovettero affannarsi per trovarne altre.

"Avevamo tutti i tipi di torte diverse", ricorda Ruth. È andata bene ed è stata una festa speciale".

Crescere insieme

Ruth e Andy erano entusiasti di iniziare la vita matrimoniale insieme. Ma erano entrambi molto giovani e i primi anni insieme furono una curva di apprendimento.

"Nessuno di noi due aveva mai frequentato molto: come ho detto, ero fidanzata con un altro giovane, ma non avevo frequentato molti altri giovani", racconta Ruth. "E così siamo praticamente cresciuti insieme in quel periodo".

La coppia era anche impegnata nel lavoro. Ruth lavorava per lo Stato di Washington, Andy lasciò l'esercito e iniziò a lavorare anche lui per lo Stato di Washington, nel dipartimento delle licenze.

La coppia si rese conto di avere, come dice Ruth, "personalità molto diverse". Ma avevano un modo simile di vedere il mondo e si sono sentiti una squadra fin dall'inizio. Era "magico", dice Ruth.

Quel primo Natale, anniversario del loro incontro, la coppia festeggiò andando insieme al negozio 88 centesimi, per fare le spese di Natale.

"Eravamo appena sposati e le cose andavano bene", racconta Andy.

Ridacchiavano mentre giravano per il negozio, comprando piccoli regali per i loro cari. Era la prima volta che facevano regali in coppia e si sentivano speciali.

Poi si sono riuniti con la loro famiglia.

"Abbiamo sempre avuto una famiglia unita e ci siamo divertiti molto e siamo stati in comunione gli uni con gli altri", racconta Ruth. "I miei genitori adoravano Andy".

Col tempo, Ruth e Andy ebbero tre figli. Si trasferirono da Olympia, Washington, a Yakima, Washington.

Amavano essere genitori.

"Andy è una persona meravigliosa. È attento. È sempre stato presente per noi, la sua famiglia, in ogni modo", dice Ruth.

"Era sempre presente con i bambini, li guidava, li indirizzava", dice Andy.

"Ma è sempre stato facile? No", dice Ruth.

La figlia di Ruth e Andy, Joanne, è nata con la sindrome di Maffuci, una rara malattia delle ossa, e ha avuto bisogno di molte cure extra quando era piccola.

"È diventata una giovane donna molto brillante. Ha fatto la centralinista del 911 per diversi anni. Ci ha dato un nipote adorabile", racconta Ruth.

Joanne è purtroppo scomparsa qualche anno fa.

"Abbiamo affrontato cose come questa, che molte altre persone non devono affrontare e non devono capire come superarle", dice Ruth. "È vero, credo che questo ci abbia reso più forti l'uno nell'altra".

Nel corso dei decenni trascorsi insieme, Ruth e Andy si sono sostenuti a vicenda nei momenti difficili e si sono incoraggiati a vicenda in quelli belli.

La chiave, dice Ruth, è "quando trovi quella giusta, tienila stretta".

"Sì, devi attraversare momenti difficili", dice. "Ma ricordate che ci sono anche momenti belli. E sono quelli che tieni stretti e che tieni vicino a te. E ricordate. Sono queste le cose che ti fanno andare avanti".

Sentirsi grati

Nel corso dei decenni, Ruth e Andy iniziarono ad associare la loro storia d'amore a una canzone in particolare, "I Say a Little Prayer", incisa per la prima volta da Dionne Warwick nel 1967 e poi pubblicata da Aretha Franklin l'anno successivo.

Andy ne cantava spesso il testo a Ruth. La canzone risuona ancora oggi con loro due, che ringraziano regolarmente per la presenza dell'altro nella loro vita.

"È un po' insolito incontrare su un autobus Greyhound qualcuno che non si è mai visto prima e creare un legame", dice Ruth. "In realtà è addirittura un miracolo che accada: due perfetti sconosciuti si incontrano e finiscono per sposarsi. Ed essere sposati da così tanto tempo".

Lo scorso agosto Ruth, che oggi ha 79 anni, e Andy, che ne ha 82, hanno festeggiato il loro 60° anniversario di matrimonio.

L'anniversario di matrimonio è un giorno importante per entrambi, ma anche il giorno di Natale.

"Ogni giorno di Natale ricordiamo", dice Ruth. "Ci guardiamo dall'altra parte del tavolo e sappiamo cosa sta pensando l'altro".

Questo Natale la coppia festeggerà con i propri cari al fianco. Ruth e Andy restano vicini alla loro famiglia, che ora conta quattro nipoti e 10 pronipoti.

"Mi piace essere vivo e vedere tutti i nostri nipoti crescere, le loro famiglie e i loro pronipoti", dice Andy.

"È assolutamente meraviglioso", dice Ruth. I loro abbracci sono così importanti per noi, soprattutto a questa età".

"Non vediamo l'ora di stare insieme questo Natale, 61 anni dopo il nostro primo incontro", continua. "Sono sicura che ricorderemo, rideremo, scherzeremo e ci prenderemo in giro per il nostro incontro casuale di 61 anni fa, il giorno di Natale del 1962".

Fonte: edition.cnn.com