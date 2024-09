Si scopre che la Corea del Sud, leader mondiale nel rinunciare ai bambini, ha fatto pressione su alcune madri perché consegnassero i loro neonati.

Numerosi adulti che un tempo erano bambini adottati, ora dispersi in tutto il mondo mentre cercano le loro origini biologiche, hanno fatto emergere accuse di condotta illecita e azioni scorrette da parte delle agenzie di adozione, arrivando addirittura a denunciare separazioni forzate dalle loro madri.

Di recente, un panel del governo coreano ha appoggiato queste accuse e presentato nuove prove sui metodi oppressivi utilizzati per convincere le madri a rinunciare ai loro figli.

Istituito nel 2022, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha cercato di indagare su queste accuse. L'inchiesta ha confermato che più di un pugno di bambini, ospitati in strutture sovvenzionate dal governo durante gli anni '80, sono stati trasferiti in modo coercitivo alle agenzie di adozione. Questo accadeva spesso il giorno del parto o il giorno successivo.

Hanno indagato tre strutture situate a Daegu e Sejong, dove nel 1985 e 1986, un totale di 20 bambini sono stati trasferiti alle agenzie di adozione. La maggior parte di questi bambini è finita per essere adottata da famiglie negli Stati Uniti, Australia, Norvegia e Danimarca.

"I fatti suggeriscono fortemente che le strutture hanno costretto le madri a rinunciare ai loro diritti parentali", ha dichiarato la commissione a CNN in una dichiarazione, segnando un importante traguardo per gli adottati che hanno atteso decenni per rendere il governo responsabile.

La commissione continua a indagare su accuse riguardanti documenti falsificati. Un rapporto intermedio è atteso per essere pubblicato più tardi quest'anno.

In cerca delle proprie radici

Più di 200.000 bambini coreani sono stati adottati all'estero dal 1950, dopo la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra di Corea, secondo le autorità. La maggior parte di questi bambini sono stati adottati da famiglie negli Stati Uniti e in Europa.

Le adozioni continuano ad avvenire, ma la tendenza è diminuita dal 2010, dopo che la Corea del Sud ha modificato le sue leggi sull'adozione per affrontare i problemi sistemici e ridurre il numero di bambini adottati all'estero.

Per una generazione di adottati cresciuti in ambienti prevalentemente bianchi e omogenei, lottare per connettersi con la loro eredità coreana e sentirsi fuori posto ha spinto molti a intraprendere un viaggio per trovare le loro famiglie biologiche.

Alcuni adottati hanno sentimenti contrastanti riguardo alle scoperte della commissione, provando orrore e speranza che l'inchiesta possa fare luce su ciò che molti hanno sospettato da tempo.

"È veramente sconcertante scoprire quanto diffuse erano queste questioni, ma non direi che è completamente inaspettato", ha condiviso Susanné Seong-eun Bergsten, adottata dalla Corea del Sud e cresciuta in Svezia.

La famiglia biologica di Bergsten l'ha trovata quando era adulta, e anche se non c'era alcuna prova di documenti falsificati, lei comprende le sfide che gli adottati coreani moderni affrontano nell'attivismo.

"Gli adottati vengono spesso detto che queste adozioni sono per il loro bene e dovrebbero essere grati per aver sfuggito alla povertà", ha detto, aggiungendo "ma la realtà è molto più complessa".

"I nostri documenti di adozione mancano di informazioni essenziali che potrebbero fornire un contesto più ampio per la nostra adozione, come il nostro background culturale, la stigmatizzazione e le lotte individuali affrontate dai nostri genitori nell'era post-bellica", ha detto.

Mark Zastrow, un adottato coreano cresciuto negli Stati Uniti, ha detto che le scoperte erano un "traguardo importante".

"[Conferma] ciò che gli adottati coreani hanno saputo per decenni all'interno della nostra comunità: la narrazione che le madri coreane hanno scelto di rinunciare volontariamente ai loro figli è, in

Leggi anche: